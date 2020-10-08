教廷促京續約　逾期未覆恐失效

中梵（圖）主教任命臨時性協議的有效期本月22日屆滿，教廷外長加拉格爾（Paul Richard Gallagher）昨日證實，教廷已向北京遞交續約提議，但尚未收到答覆，若協議到期前未收到回音，協議將自動失效。

稱教宗有權任命華主教

加拉格爾昨日接受天主教權威媒體《十字架報》（Crux）專訪時坦言，落實協議的過程很艱困，教廷對協議不是完全滿意，不是每件事都按照預期發展，但教廷不像美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）所批評的向中國屈膝，教廷在中梵協議取得重大成果，讓教宗方濟各對中國主教任命有最終發言權。

2018年中梵雙方簽署協議，主要是為了解決中國主教任命問題。中梵協議內容未有公開，但加拉格爾在專訪中證實，透過協議，中國政府承認教宗在中國天主教的領袖地位，教宗對中國主教任命有最終決定權。

談到中梵協議的困難，加拉格爾表示主要有兩點：第一是審查主教候選人的困難，因為要了解一位主教候選人是否適任，需要接觸訪談當地教友，但教廷在中國沒有管道落實審查，只憑紙上作業很難；第二個難題是北京當局作出的承諾，到了地方當局無法落實。

至於美國批評中梵協議可能替中國壓制宗教自由與人權之舉背書，加拉格爾表示，他理解外界會有這類質疑，有些大國可以用商業金融或軍事戰略方式來對應中國，但教廷是小國，跟中國沒有外交關係，「沒有別的牌可打」，必須與中國透過互動解決問題。

中央社