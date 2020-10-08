湖北巨型關公像被指違規 住建部點名：破壞古城風貌

內地住房和城鄉建設部周四（8日）通報兩宗濫建巨型雕像文化地標的個案，包括湖北省荊州市高達57.3米的巨型關公雕像，它被指違反《荊州歷史文化名城保護規劃》有關規定，破壞古城風貌和歷史文脈。

另一個被點名的地標，是位於貴州省獨山縣的爛尾工程水司樓；水司樓建於影山鎮淨心谷景區，建築高達99.9米，投資額高達2.56億元人民幣。

當局批評上述建築有「脫離實際、濫建文化地標、破壞自然景觀風貌」等問題；通報要求涉事項目整改。

通報並指，要保護歷史文化遺存和景觀風貌，不拆除歷史建築、不拆傳統民居、不破壞地形地貌、不砍老樹；另要求管理大型公共建築、超高層地標、重點地段建築和大型城市雕塑；並要求建立社會監督和輿論監督機制，讓市民舉報相關情況。

巨型關公像雖被指違反規定，但有網民指「這個肯定不能拆」，反問「建的時候怎麼不管？」「東西就不要拆了，把人撤了就行」。

上海澎湃新聞網／新浪微博

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