文化滅絕｜內蒙官方稱要深刻反思教改事件 推廣使用國編教材

內蒙古自治區上月因為中小學在新學期改用漢語教授多個科目，引發民眾強烈抗議後，內蒙古黨委書記石泰峰星期三主持黨委常委會議，研究部署下一步推廣工作，認為要深刻反思推行使用國家統編教材出現的問題，深入查找深層次的原因，總結經驗、吸取教訓、改進工作。 會議強調，推行使用國家統編教材是推廣普及國家通用語言文字的重要措施，各級黨委、政府要切實加強組織領導和統籌協調，各有關部門要認真履行職責，做好協調配合；同時亦要繼續加強政策宣傳和輿論引導，深入細緻做好群眾思想工作，要注重工作的方式方法，確保各級各類學校教育教學工作，健康有序進行。

另一方面，內蒙古黨委副書記、自治區主席布小林，星期二到一間學校，了解教學情況，強調要做好推行國家統編教材工作，讓蒙古族兒童學好國家通用語言文字，增強為國家為社會奉獻的責任感及使命感。

內蒙古新聞網

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