習近平以民族主義治國，戰狼外交無日無之，加上武漢肺炎爆發，使外國人對中國的印象大打折扣。美國皮尤研究中心的調查顯示，在多個先進民主國家民眾心中，對中國的負評升至十多年來的最高點，其中近年與中國有諸多磨擦的澳洲，負評更比去年急升24個百分點。被問到對習近平就國際事務作出正確選擇有多大信心時，平均有78%民眾回答沒有很多或沒有任何信心。

86%日本人不滿中國

皮尤周二發佈此次調查。此調查於今年7月10日至8月3日，向14個歐美與亞洲的發達國家，合共向1.42萬名成人進行電話調查。其中，澳洲、英國、瑞典、美國等九個國家對中國的負評創下調查面世以來的新高。其中，日本人對中國最為負面，有86%；第二為瑞典，共有85%；第三是澳洲為81%；美國則為73%，排第七。

澳洲的負評比去年急升24個百分點。報告指出，澳籍華裔商人楊恆均被指涉嫌間諜罪而被捕等一系列事件，使中澳關係持續惡化。美國對中國持負評的百分比也是15年來最高水平，而自從特朗普上任以來，美國人對華惡感上升了20%。調查發現，各國民眾的負評主要源自於武漢肺炎的不滿，平均有61%人認為中國抗疫不力。

另外，被問到對習近平就國際事務作出正確選擇有多大信心時，各國平均有78%的民眾回答沒有很多或沒有任何信心，其中九個國家，民眾對習近平的不信任度在一年內上升逾10%。

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