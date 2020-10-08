中國辦學團體四國辦貴族學校 當地政府暫緩半年後近日重提

日本四國東香川市的民眾，近日舉行聯署，抗議市長將一棟有128年歷史、目前已停辦的小學舊校舍，免費提供給中國一個辦學團體，在當地開辦一間收費高昂的外國語實驗學校。這間中國學校的校長更揚言，要將這學校成為打入日本的「第一個基地」。在當地民眾簽名聯署反對後，當局一度中止計劃，可是，市長卻在上月悄悄重提讓中方建校之事，引發民眾再次反對。

涉事的是今年2月停辦的東香川市福榮小學，當地政府在3月一次會議中，提出將這間學校的校舍，轉交給中國的辦學團體開辦新校，並且命名為「海淀外國語實驗學校」，當地居民已經強烈反對，即時進行簽名活動，兩星期內收集到3,800名民眾簽名，當地政府曾承諾會中止建校計劃，但至上月，當地市長再與教育部門重提讓中國辦學團體建校之事。

東香川市人口僅3萬人，當地民眾調查發現，打算在當地辦學的海淀外國語實驗學校，是1999年獲北京市海淀區政府授意成立的教育機構，在北京的學校集幼稚園、小、中學一體，學生人數約6,000人，教員則有約1,000人。學生可以在2歲入學，3歲起可以入住宿舍。課程除包括信息技術、語言、藝術和體育之外，還有軍事風格的課程，目的是培養優秀的國際人力資源，然而，學校的學費高昂，3歲兒童收費500萬日圓（約36萬港元），目標是當地富裕的家庭。

當地民眾批評，日本北海道已有很多公共和私人房產、水源、度假區、森林和農田等被中國資本收購，土地被合法剝奪，擔心東香川市會遇到同樣命運。

ameblo網站／The Liberty Web

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