中印衝突｜印媒刊全版廣告賀「台灣國慶」 華使館怒發警告函反遭圍剿

台灣雙十慶典即將到來，印度兩間主流報章周三（7日）刊登全版的相關廣告，當地電視台昨晚更播出25分鐘台灣專題報道，引發中國駐印度大使館不滿，昨晚發函警告，不要違反「一中」原則，不應稱台灣是一個國家或「中華民國」（意即不存在「一中各表」）。但隨即遭到印度媒體人和網民圍剿，要中國別威脅印度媒體、別干預內政、別把中國共產黨的魔爪伸進來。

台灣外交部也在Twitter轉貼印度媒體人反擊中國的帖文，並回應指，印度是地球上最大的民主國家，有着充滿朝氣和熱愛自由的人民；但看起來共產中國希望透過實施審查制度進軍印度次大陸，而台灣的印度友人只有一個答覆：「滾！」

受到武漢肺炎影響，1995年設立的台灣駐印度代表處，今年一改每年雙十慶典前夕舉辦酒會等慶祝方式，在當地報章刊登廣告，並與印度Zee News電視台旗下國際頻道「世界新聞一手掌握」（The World is One News, WION）合作，製作長約25分鐘的台灣專題報道，除介紹台灣多項成就外，印度官員及領袖更暢談台印合作。報道在昨晚首播，今天下午重播。

印度主流報章《印度快報》（Indian Express）及《政治家日報》（The Statesman），昨天也刊登全版的雙十慶典廣告，預告WION的台灣專題報道。

不過，中國駐印度大使館看到廣告後，發函警告「在報道提到『台灣國慶』的印度媒體」，不要違反「一中」原則，並重申「台灣是中國的一部份」，世上只有一個中國，印度媒體不應稱台灣是一個國家，或使用中華民國稱呼台灣，也不應該稱呼「中國台灣地區的領導人」為總統。

有分析指出，這份警告函除老調重彈「台灣是中國的一部份」，也公開否定中國國民黨主張的「九二共識」，挑明不存在中華民國，一中可以各表的空間是不存在的。

中共領導人習近平早於去年1月2日就公開表示：「九二共識就是一國兩制」（非各自表述），他提出五大原則，要探索一國兩制下的台灣方案。「九二共識」因此被台灣總統蔡英文悍拒。

而在中國大使館發函後，WION主責外交與國防的特派記者席保（Sidhant Sibal）、獨立記者兼節目主持人考爾（Aditya Raj Kaul）等多名媒體從業人員，紛紛在Twitter轉貼中國駐印度大使館給媒體的警告函，並詢問網民：「中國駐印度大使館的舉動，是在間接威脅報道台灣的印度媒體嗎」？

由於自今年6月15日印度在拉達克（Ladakh）的邊防部隊，遭解放軍持「狼牙棒」夜襲，致20人喪生後，印度民間反中聲浪高漲，許多印度網民看到上述帖文後，紛紛轉發和留言回應。

有人「認同」中國主張，同意世上只有一個中國，也就是民主國家中華民國（台灣）；還有人呼籲，印度各大媒體都應對台灣雙十節做全版報道，來向中國傳達反對干預的訊息。有網民則批評，中國每天都以滲透、恐嚇干擾和干涉其他國家內政，但同時卻聲稱他們所犯下的一切罪行都是內政，更威脅所有國家不得發表評論。

有網民則「教育」中國，尊重領土完整是雙向的，要中國也要尊重「一個印度」，承認克什米爾和拉達克都是印度的一部份，也不要一天到晚妄圖奪得印度的阿魯納恰爾邦（Arunachal Pradesh，中國稱：藏南地區）。

此外，有印度網民留言祝福中華民國、台灣朋友和台灣總統「國慶日快樂」，並強調台灣作為獨立的主權國家，台灣的繁榮與發展應獲得相應地位，「早日收回正遭中國共產黨佔領的中國大陸控制權」。

中央社／台灣《蘋果新聞網》／Twitter

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