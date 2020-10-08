內地學者返滬隔離　被拒與妻同房

內地嚴防武漢肺炎疫情輸入，繼續實施入境人員隔離檢疫政策，獨立政治學者吳強（圖）夫婦日前出國飛返上海時，遭酒店職員強制要求一人一房。吳強認為政策不人道，要求與妻子同房無果，昨日滯留在大堂不上房，他隨後因血糖過低，要上救護車。

滯留大堂 血糖過低送院

吳強夫婦前日上午從德國飛返上海，中午被送到集中隔離酒店進行14天隔離。酒店職員要求一人一房，拒絕讓夫妻兩人同房。吳強批評，這不單是自費隔離開支問題，而是人道問題，至截稿時仍滯留酒店大堂。

兩人被困大堂24小時，其間酒店未提供食物，他們也無法離開酒店，肚餓飲酒店的水充飢：「可能低血糖，已經上（救護）車。」

據指，一人一房隔離方式自3月在全國各地實施，除幼童要有成人陪同，嚴格要求一人一房進行獨自隔離，情侶及夫妻不能同房。

吳強批評，政策不人道：「作為一對夫妻，就是要待在一起互相照顧，但當地警方和防疫人員對他們聲稱的人權和憲法保護等等都抱以哂笑。」吳強在德國從事研究，此次到中國是為做政治學研究，包括觀察五中全會。

另外，港人陳氏夫婦上月曾到上海，他們接受本報訪問時稱，如果提供必須同房的理由，能酌情處理，陳太向酒店職員說：「丈夫有睡眠窒息症，有事你們負責嗎？」不久獲安排兩人同房。

《蘋果》記者