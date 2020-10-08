流感高峯殺到｜台民眾搶打疫苗 高雄破天荒3日打12萬支 多間醫院告急

武漢肺炎疫情未退，又已踏入流感高峯期，台灣本周一（5日）起開始為民眾接種公費流感疫苗，結果反應異常熱烈。高雄市3天內便打了12萬支疫苗，是去年3倍之多，昨日緊急啟動「民眾擠打、搶打應變措施」，依醫院分級限量供貨。

台北和新北亦有多間醫院公告疫苗告急，台大醫院昨晚亦發公告，指公費成人流感疫苗已用罄，即起暫停接種。淡水馬偕紀念醫院同日公告用罄，台北馬偕則預告今日內會用完，自費疫苗則有存量。三軍總醫院建議民眾先致電查詢免撲空。台北榮民總醫院存量只夠提供給預約今天接種的民眾。

高雄即起限量供應疫苗

高雄市衞生局表示，該市今年共配額73萬350支四價公費流感疫苗，全市涵蓋率可達26.3％。截至目前為止，中央配給高雄35萬支疫苗，剩下38萬350支將會再補齊，但今年可能是受武漢肺炎疫情影響，長者接種踴躍，去年開打3天只用了約4萬支，今年本周一開打至昨日僅3天，就已用掉約12萬支，創有史以來施打速度最快紀錄，讓當局擔憂無法撐到中央下次配貨日。

為確保各合約醫療機構於10月13日前均有疫苗可以接種，高雄市即日起啟動「民眾擠打、搶打應變措施」，各級醫療機構依其分級每日限量供貨：醫學中心1千支、區域醫院400支、婦幼綜合地區醫院80支、一般地區級醫院40支、診所配額50支，並呼籲讓重大傷病及慢性病患等併發流感重症高風險族群優先注射。

多間醫院疫苗告急

昨日是台灣公費流感疫苗開打以來第3天，台大醫院當晚即發公告，指獲配的5,500支公費成人流感疫苗已經用完，即日起暫停接種服務。台大醫院公共事務室主任趙于萱上午指，台大醫院第一批拿到的疫苗量共5,500支，提供民眾和醫療人員接種，但短短3天就已經打完，這也是首度開打才3天就貼出暫停接種公告，顯示民眾接種的踴躍程度確實比往年明顯。

對此，疾病管制署副署長莊人祥回應指，這是誤會一場。衞生局會視使用情形調度疫苗量，因前兩天醫院回報使用量與該局已提供疫苗的數量有一段距離，故未於7日配送疫苗。惟當日台大醫院回報用量暴增，緊急張貼疫苗用罄公告，衞生局7日晚間得悉後，今早會緊急配置疫苗給醫院。

不過，公告指疫苗不足的醫院不止一間。馬偕醫院表示，淡水馬偕醫院昨日已公告，該院公費流感疫苗已經用罄，須待新北市衞生局補充；台北馬偕還有公費疫苗但剩餘不多，預估成人公費疫苗上午用罄、孩童公費疫苗下午也會打完，自費疫苗則仍有存貨。

北榮則表示，這次疫苗接種採預約掛號制，從首批總計領用疫苗量約6,000支，提供院內醫護人員及預約民眾接種，開打首3天的預約者皆可順利注射，但接下來就需等待衞生局補貨，才能再讓民眾預約。

台北醫學大學附設醫院指，截至今日上午還剩250支公費流感疫苗，預估今明兩天打完。三總表示，該院流感疫苗還有存貨，但剩餘數量無法統計，建議民眾先致電查詢免撲空。

中央社／台灣《蘋果新聞網 》

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