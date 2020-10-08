中共打壓｜觀光局遭強行改名「海峽觀光協會」 台灣怒了 首次退出PATA旅展

台灣今年首次退出亞太旅行協會（PATA）主辦的國際旅遊交易會（旅展），交通部觀光局今天證實大陸擅自將台灣觀光局的名稱改為「台灣海峽觀光協會」，觀光局多次抗議無果，局長張錫聰便以親筆信抗議並宣佈退出旅展。

據台灣《鏡週刊》報道，PATA於1951年成立，總部設於泰國，當年台灣以「PATA中華台北分會（PATA Chinese Taipei Chapter）」名稱加入，是創辦者之一，交通部觀光局長張錫聰及福泰集團董事長廖炳燿均在PATA總會擔任理事。

PATA每年會由會員國及地區協辦旅展，屬年度盛事，今年因受武漢肺炎疫情影響，在9月23至27日以「虛擬交易會」方式舉辦，商家和買家可透過平台參與。台灣原本已完成報名程序，依照多年慣例以「台灣觀光局」（Taiwan Tourism Bureau）的名字參加，未料觀光局卻於9月9日發現參展名稱被改成「台灣海峽觀光協會」（Taiwan Strait Tourism Association）！

觀光局隨即發函詢問PATA，並自行更改網頁名稱，結果PATA尚未回覆，台灣參展網頁就被移除。觀光局因此在9月14日第二度去信詢問，還透過分會會長、理事表達關切，但依然沒收到回覆。

觀光局15日第三度正式書面要求PATA總會說明，終於收到回應。PATA總會指出，今年旅展由大陸四川省樂山文化廣播電視觀光局獨家贊助，對方要求來自台灣的組織想參展都必須「事前申請」，而台灣並無依照相關規定獲得准許，因此不能參展。

雖然PATA總會表示，鑑於此特殊狀況，總會願意另外舉辦屬於台灣的行銷活動，但觀光局無法認同PATA總會屈服於大陸的打壓，在活動開始前正式去信表達嚴正抗議，並宣佈退出今年的旅展活動。

觀光局副局長周廷彰今日向中央社證實事件，並指這是歷年來台灣首次退展。觀光局國際組長黃勢芳則表示，台灣每年都會以觀光局的名義參加PATA，原本正在密鑼緊鼓地準備中。黃續指，局長張錫聰親筆信抗議後，PATA方有告知主因是大陸贊助，也有寫道歉信表明會爭取讓台灣以台灣觀光局的名義參展，但到展期之前仍尚未把名稱改回，因此台灣拒絕參加。「損失是少了一個在國際舞台亮相機會。」黃勢芳說，但「國家尊嚴也不容犧牲，所以才選擇退席」。

中央社／《鏡週刊》

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