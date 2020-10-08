10.1長假｜報復式消費未有出現 8日消費暴跌$2,090億 急挫30%

內地連續8日的10.1長假今日結束，文化和旅遊部公佈的數字顯示，內地各景區這段期間接待遊客僅6.37億人次，比去年大跌21%，而旅遊收入只有4,665億元人民幣（下同，約5,324億港元），更大跌30%，暴跌1,832億元（約2,090億港元），反映民眾有興致出遊，可是不願掏錢消費，內地官媒一直預期的「報復式消費」、「V型反彈」並未出現。

今年的10.1長假，其實已比去年多出一日，但與去年比較，今年內地接待遊客的人數銳減1.45億人次，而旅遊收入跌幅更劇烈。

「我不是這6.37億中的一員，推後腿了……」「我全家二十幾口人，沒一個外出的。」不少網民都稱，今年長假都留在家中，沒有旅遊、沒有消費，亦有網民稱，他們還是認為外出旅遊，可能會感染武漢肺炎，還是避免外出。

「同比恢復啥意思？」今日仍有網民質議當局的報道，以「恢復」代替下跌，試圖掩飾真相，報喜不報憂：「不寫恢復就是下降了，數據不好看！」

亦有網民認為，數據是「不出所料」，內地經濟始終未有起色，認為今年10.1長假數字表現是可預期的，「希望明年長假數據是超越性的」。

新華網／新浪微博

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