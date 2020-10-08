陳同佳案｜籲到台駐港辦遞件投案 陸委會促港府「拿回初心」

兩年前在台灣涉嫌殺害女友潘曉穎的陳同佳，有關其投案一事，陸委會發言人邱垂正今天表示，除了窗口聯繫，陳同佳也可到駐港辦事處遞件申請，「我們就會依法處理」；邱並呼籲陳同佳與港府「拿回初心」，以具體行動盡快與台方專案窗口聯繫，目前台方仍未收到陳同佳要來投案的具體訊息。

邱垂正指出，台政府一再重申會依法將殺人犯繩之以法，還受害人與家屬公道，實現司法正義。若陳同佳確定要到台灣面對司法，隨時可透過先前設立的專門窗口聯絡，台方已準備就緒，一切依法處理，對於港府或陳同佳代理人的各種投案前提，或假設性說法模式，陸委會沒有評論。

他呼籲陳同佳與港府應拿回初心，盡快與台方窗口聯繫。此案關鍵在於陳同佳真實投案意願，以及港府責任感。案件已延宕一年多，陸委會籲請陳同佳應透過窗口聯絡，台方會依法辦理，包括相關簽證事宜。

有傳媒問及陳同佳自行乘機以轉機方式到台投案的可能性。邱垂正表示，因新冠病毒疾病疫情，對香港有邊境管制措施，在沒有簽證的情況下，陳同佳不可能以轉機或其他方式到台。

台灣《蘋果新聞網》／中央社

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