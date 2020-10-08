故宮秘聞｜還原國寶遷台傳奇 蔣介石下令「盡量搬運」

台灣故宮博物院（下稱「故宮」）每年雙十節當天也會開放免費參觀。今年10月9日開始，「故宮」會有一個「北溝傳奇」特展，介紹大批國寶由大陸遷到台灣的傳奇過程。

約一個月前在台灣舉行的國民黨全代會，有黨代表掦言「故宮國寶是國民黨帶來的」，所以民進黨政府應該要把故宮門票收入歸給國民黨。

對於「國民黨帶來國寶」一說，在台灣引發爭議。台灣《蘋果新聞網》調查故宮文物歷史足蹟及文獻，多次故宮文物遷徙的決定，主要還是政府官員及故宮理事會內考慮，而有關文物遷台的決策，則主要在1948年底一場關鍵的「談話會」。

據調查，中日戰爭期間，遷出北京的故宮文物，被分成三路，轉移到重慶、貴州等地保護，途中躲避空襲、歷經千里艱辛，戰爭結束後才在1946年運回南京，但不到2年，徐蚌會戰（中共稱淮海戰役）爆發，國民黨的局勢也越來越不利，當時擔任故宮理事、中央博物院籌備處主任的杭立武，會同其他故宮理事，找了當時的行政院長兼故宮理事長翁文灝召開文物搬遷會商。

據文獻記載，翁文灝認為這個會商可能引起不想搬文物的民心反彈，因此，1948年11月10日，低調地在自己寓所開「談話會」。

在這場談話會中，出席的故宮理事，包括杭立武、教育部長朱家驊、中央研究院歷史語言所所長傅斯年等人，都一致同意應該將文物遷台，其中，傅斯年並非國民黨籍。

出席者也提出在故宮文物外，中央博物院、中央圖書館、中研院以及外交部等重要文物檔案，也應該遷台。

故宮理事們在這場「談話會」做成決議後，根據中央圖書館首任館長蔣復璁的口述回憶錄，教育部長朱家驊就向時任中華民國總統蔣介石報告了遷台決議，獲得蔣介石首肯，並下令「盡量搬運」。

故宮文物就在這個重要決策下，分成三批自1948年底到1949年1月，陸續運抵台灣，首批抵台的就包括《翠玉白菜》、《谿山行旅圖》、《早春圖》、《萬壑松風圖》等「鎮館名作」。

台灣《蘋果新聞網》

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