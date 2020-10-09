兩岸疫情速遞｜大陸急增21宗確診 外交部宣佈正式加入世衞「疫苗實施計劃」

兩岸疫情最新情況：大陸昨日新增21宗確診個案，均為境外輸入病例，其中陝西暴增10宗，上海則新增6宗、廣東3宗、遼寧2宗；新增無症狀感染者15宗，同樣全為境外輸入個案。大陸累計確診85,521宗，死亡4,634宗。台灣累計確診523宗，7人死亡。

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華外交部：中國已正式加入世衞「新冠肺炎疫苗實施計劃」

大陸外交部今日在官網發佈，發言人華春瑩回應記者詢問時證實，中國已於周四（8日）同全球疫苗免疫聯盟簽署協議，正式加入「新冠肺炎疫苗實施計劃」（COVAX）。

華春瑩形容，「這是中國秉持人類衞生健康共同體理念、履行自身承諾推動疫苗成為全球公共產品的一個重要舉措」。她說，確保發展中國家有平等機會獲取適合、安全和有效的疫苗是中國一直關注的重點，並指中方承諾在疫苗研發完成並投入使用後，將作為全球公共產品，優先向發展中國家提供。為此，同「實施計劃」保持着密切溝通，對加入該計劃持積極態度。

華春瑩強調，儘管中國多支疫苗研發處於國際領先水平並具備充足的生產能力，但中方仍決定加入「實施計劃」，目的就是以實際行動促進疫苗公平分配，確保為發展中國家提供疫苗，同時帶動更多有能力的國家加入並支持「實施計劃」。通過加入「實施計劃」，中方也將同有關國家加強疫苗合作。

由世界衛生組織（WHO）領導的COVAX，已納入9種實驗疫苗，目標2021年底前分發至少20億劑，此前已有168國加入，中國是迄今加入計劃中的最大經濟體。中國目前已有4種疫苗進入三期臨床試驗，正與至少14個國家合作進行試驗中。

中國外交部官網／新浪微博／中央社

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