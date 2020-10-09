意眾院副議長挺台設大使館 德議會設跨黨派友台小組

中國外交環境陷於劣勢，令台灣在國際的活動空間大增。意大利眾議院副議長表明，不應屈服於中國壓力，支持台灣在意國設立大使館；德國的巴伐利亞邦（Bayern）議會又成立友台小組，跨黨派的推動對台關係，在在顯示歐洲對中台態度起變化。台灣駐美代表蕭美琴直言，面對大陸政軍經脅迫，得到美國與盟友支持較以往任何時候都重要。

意大利眾議院副議長朗裴利（Fabio Rampelli）周三（7日）與台灣駐意代表李新穎會面。隸屬意大利反中右派政黨「意大利兄弟黨」（Fratelli d’Italia）的朗裴利昨晚（8日）發出新聞稿，稱李新穎為「台灣大使」，表明支持台灣在意大利設立正式大使館。

朗裴利指，台灣駐意外交單位不獲意國正式承認，只能以經貿辦事處稱呼，都是因為中共持續向意大利與歐盟施壓。他對台灣這樣愛好和平的族群不能在意大利設立大使館，有正式的意台外交關係感到驚訝。

他表示，已向李新穎承諾會盡最大努力，讓台灣不管在法理或事實上，都能在意大利與歐洲行使更充分的外交代表權。

朗裴利又指出，他對中共向意大利政府施壓非常有感，從意大利總理孔特（Giuseppe Conte）和外長迪馬尤（Luigi Di Maio）都對「港版國安法」保持沈默就可窺見壓力有多大。

德議會小組盼推深化與台關係

另一方面，德國的巴伐利亞邦（Bayern）議會周四（8日）成立友台小組。成立大會昨晚在巴伐利亞邦議會舉行，執政的基社盟（CSU）、自由選民黨（Freie Wähler）及在野的社民黨（SPD）、自民黨（FDP）、綠黨（Die Grünen）等均有議員出席。

成立大會的主持邦議會副議長林德斯巴哈（Markus Rinderspacher）表示，小組宗旨是支持民主台灣，未來將結合跨黨派力量，協助推動議會和姐妺市的交流，深化台灣與巴伐利亞的友好關係。

巴伐利亞邦議會今年初通過決議案，支持台灣以觀察員身分參與世界衞生大會（WHA）。巴伐利亞是德國最大的邦，有西門子（Siemens）、BMW、奧迪（Audi）、愛迪達（Adidas）等跨國企業。

蕭美琴：美國與盟友支持空前重要

台灣在國際間地位，因防疫表現優異及中美角力下得以大幅提升，同時令大陸加強在台海的軍事威嚇。台灣駐美代表蕭美琴投書美國外交及安全期刊《國家利益》雜誌時指出，印太區域迅速演變的地緣戰略環境，使台海現狀更加複雜，面對大陸日益增長的軍事威嚇，台灣積極尋求不對稱戰力以遏制解放軍進犯，保衞得來不易的民主生活。

蕭美琴感謝美國在「台灣關係法」和「六項保證」的基礎上，堅守對台灣的安全承諾，表明會繼續尋求與美國的安全合作，以對抗大陸的挑戰。

她強調，自由與民主是台灣DNA的一部份，未來會繼續加強與美國和其他熱愛自由國家的合作，共同捍衞立基於規則的國際秩序，維護印太區域的和平穩定。蕭美琴形容，在大陸強力壓迫下，來自美國和理念相近國家的明確與具體支持，比以往任何時候都更重要。

中央社

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