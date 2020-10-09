針對支付平台　美擬制裁螞蟻、騰訊

螞蟻集團傳成為美國最新制裁的中國科技企業。據彭博社報道，美國特朗普政府正考慮對螞蟻集團和騰訊（00700）微信支付平台祭出限制，防止兩公司威脅國家安全。螞蟻集團回應指，暫時不知悉美國內部討論。外界相信限制的影響力有限，原因是該公司業務不在美國。

憂蒐集個人數據威脅國安

彭博引述多名消息人士指，特朗普政府高層最近幾周正在討論如何防止中國企業進入美國的金融體系，擔心螞蟻集團和其他中國金融科技平台將主導全球的數碼支付，從而獲得數以億計的銀行業務和個人數據。據悉他們有意針對中國企業才作限制，但暫時不急於要下決定。

據兩名知情人士透露，有高級官員在9月30日於白宮舉行的戰情室會議上討論了制裁的想法，其後美國總統特朗普確診了武漢肺炎，以致問題沒有太大進展。參考過往TikTok及Wechat 均成功被中國代表向法庭申請暫緩令，白宮官員透露目前正尋求於合法的方式。

正推進在香港及內地上市的螞蟻集團發言人回應稱：「集團並未聽說所謂討論。」而騰訊暫時未有回應。外界分析相信，該集團過去3年海外營收佔最多的1年亦僅佔總營收5.46%，在美國的影響力有限。加上在集團上市招股書中，已指出在地緣政治衝突下，可能面對美國的制裁，估計不會降低投資者對首次公開募股（IPO）的熱情，亦不能影響上市進程。

彭博社