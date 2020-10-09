TikTok被指無過濾不道德內容 巴基斯坦決定封鎖

因友好關係而被中國媒體形容為「巴鐵兄弟」、「鐵桿朋友」的巴基斯坦，在TikTok問題竟背後插刀！巴基斯坦3名政府高官今日表示，由於中國短片分享平台抖音的國際版TikTok未有過濾「不道德」內容，巴基斯坦決定加以封鎖。

路透社報道，一名直接參與決策的巴基斯坦高官說：「我們已反覆要求他們設置有效機制來阻擋不道德、猥褻的內容」，然而「這個平台一直沒能完全滿足巴基斯坦當局的要求。現已決定封鎖在巴基斯坦使用TikTok的管道。」

TikTok平台上15秒至60秒不等的短片，在全球掀起風潮，在巴基斯坦年輕人中大受歡迎，部份用戶甚至擁有數百萬粉絲。但TikTok在巴基斯坦這個極端保守的國家踢到鐵板，被批評散播裸露和色情內容。

巴基斯坦7月時已對TikTok發出最後警告，要求TikTok掃盪伊斯蘭馬巴德當局認為的「不道德、淫穢和粗俗」內容。

《日經新聞》指，當地另一個類似TikTok的新加坡應用程式「Bigo Live」同樣被指「不道德、淫穢和粗俗」，已暫時被巴基斯坦封鎖。

《日經新聞》引述巴基斯坦官方消息披露，該國在7月已有律師及數名市民向不同地方司法機構提出訴訟，希望禁止TikTok在當地使用。消息稱，「當時官方仍未決定是否禁止TikTok，但TikTok已封鎖接近9.3萬個賬號，指他們內容不道德。」

今年7月，一名少女在東部城市Lahore被三名男子輪姦，其中一人相信是該少女從TikTok認識，事件令巴基斯坦政府遭怒轟。在巴基斯坦研究國際關係的學者Israr Madani 向《日經新聞》指，巴基斯坦經常指摘媒體「不道德」，施以禁令，如2010年Facebook曾被禁兩周、YouTube 則在2012年至2016年無法啟用，「科技公司應該更留意言論自由與巴斯坦克的反褻瀆政策」。

路透社/ 《日經新聞》

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