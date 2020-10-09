台積電傳獲美許可向華為供應部份晶片 華大媽Twitter曲線讚華為手機影相靚

內地半導體產業媒體「集微網」引述知情人士消息披露，繼AMD、Intel之後，台積電亦已從美國商務部獲得許可證，將能夠繼續向華為供應部份「成熟製程」的晶片產品，但不包括手機SoC（System on Chip，系統級晶片）等產品。換言之，華為智能手機最需要的先進製程在自家麒麟處理器等晶片產品，仍無法透過台積電代工取得。不過，台積電以毫無根據的市場傳聞，拒絕回應。

另外，中國外交部發言人華春瑩又涉嫌替華為手機做宣傳，今晚在Twitter發放多張照片，並指那些照片是她朋友在浙江一處茶園內以華為手機拍攝，並且引用國家主席習近平所說，綠水青山就是銀山金山。

報道指出，台積電獲得的美國許可證，主要涵蓋採用成熟工藝製造的產品，手機SoC等先進節點產品仍然無法為華為代工。有知情人士表示，美國商務部不會完全封鎖華為，但如果手機處理器晶片和基站（無線網絡）晶片等問題不能獲解決，華為將失去支柱業務，仍然無法恢復元氣。

今年5月，台積電宣佈在美國亞利桑那州投資120億美元（約930億港元）建新廠，曾有傳言稱，設置該新廠房是為了保證台積電有能力繼續向華為供貨。不過，美國國務院主管經濟成長、能源和環境的次卿克拉奇（Keith Krach）早前公開表示，美國並沒就此項投資，對台積電作出任何保證。

集微網/ Twitter/ 台灣《自由時報》

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