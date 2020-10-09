共機擾台｜台軍西南海域演習被侵擾 共軍第二度廣播反擊：例行訓練中

中共解放軍軍機近期頻繁擾台，令台海局勢持續升溫。據台媒報道，台軍今天將在台灣西南方外圍海空域進行實兵「專案操演」，沒想到共機一早就侵入西南空域，遭台空軍廣播驅離後，共機回話反擊，要「台灣飛機」不要干擾其「例行訓練」。這是繼本周三（7日）後，共軍於今年第二度針對台方廣播驅離回話，相當值得關注。

根據紀錄，上午7時45分，共機再度入侵台灣西南空域，高度7,000米，台空軍照例在空警戒，並兩度廣播驅離。7時50分，共機廣播回話反擊：「台灣飛機，我是中國人民解放軍，正在進行例行訓練，請不要干擾我正常行動！」台軍於7時59分又兩度廣播驅離，高度在6,500米。

而同一時間點，巴士海峽周邊還有一架美國空軍KC-135空中加油機，以及一架中共空警500軍機巡弋。

「台灣西南空域」粉絲專頁管理員許先生分析，這次共機廣播聽起來是江浙一帶口音，但與幾天前廣播矮化「台灣地區」說法不同，加上廣播前有「好了」這樣的細小聲音，推測機上可能有領導階層，不願意再用激烈言詞加劇地區緊張情勢。

根據台灣國防部近期公佈的共機擾台資料顯示，從9月下半個月，共有50架次共機擾台。9月16日運8反潛機2架次；18日2架轟6、8架殲16、4架殲11與4架殲10；19日12架殲16、2架殲10、2架殲11、2架轟六，以及1架運8反潛機；21日運8反潛機2架次；22日運8反潛機2架次；23日運8反潛機2架次；24日運8反潛機1架次；27日是空警500預警機、運8各1，29日2架運8。

踏入10月，共機擾台仍未停止，1日1架運8反潛機；3日起一連4日派出一架運8反潛機；7日1架空警500戰機；8日1架運8反潛機。

《自由時報》／中央社

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