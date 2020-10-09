中美角力｜特朗普下令盡撤阿富汗駐軍 稱為應付中國攻擊

美國總統特朗普確診武漢肺炎後，對中國態度更為強硬。他周四（8日）在一個訪問中表明，必須要中國為散播「中國病毒」負責，還要求美軍自阿富汗撤走，以應付可能來自中國或俄羅斯的攻擊。

特朗普繼在周三（7日）在Twitter發文表示要在今年聖誕前，讓在阿富汗的美軍回家後，已返回白宮工作的他，周四接受霍士商業頻道訪問時指出，美軍在阿富汗作戰已19年，他一直把駐阿美軍撤回，現在只剩下4,000名美軍，會在年底前撤出。他說：「我們（美軍）遍佈世界各地。我們在這些不同的地方，在沒人聽說過的國家作戰。這會傷害我們，因為你讓你的軍隊受到消耗，而我們必須時刻為中國、俄羅斯和其他地方做好準備。我們必須做好準備，也許還有北韓。」

特朗普還談及美中貿易戰，他說如果連任，還會向中國徵收關稅。特朗普又再次指摘北京要對美國的武漢肺炎疫情負責。他說：「我對他們（中國）感到厭倦。我們發生的每一件事，我們發生的那個新冠病毒疾病、中國病毒，都是因為他們。你看看我們過去發生的其他感染疫情，是因為他們。這不是第一次了。」

日前有專家分析認為，特朗普染疫後很可能對中國的態度更加強硬。蘭德公司國際防務和中國問題高級研究員何天睦（Timothy Heath）說：「一旦特朗普康復，我預計他將會加大指摘中國散播病毒，將此作為轉移人們質疑他處理疫情方式注意力的一部份。」

不過何天睦也認為，雖然特朗普的對中立場更為強硬，但不太可能會因此在大選前在政策方面做出重大調整。

台灣《蘋果新聞網》

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