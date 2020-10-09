華為危機｜孟晚舟要求公開美加溝通電郵 遭加國法官以保密為由駁回

中國電訊設備製造商華為副董事長孟晚舟的律師團隊，請求加拿大法官下令加國政府披露2018年12月應美國之請在溫哥華機場拘捕孟的一些文件，包括加拿大和美國機關之間的電子郵件。律師團隊認為有關文件有助證明孟在加拿大被捕屬非法，並推翻有關將她引渡到美國的行動。不過，加拿大法官已駁回有關請求，並認定這些文件應該保密。

據路透社報道，孟晚舟的律師團隊請求加拿大法官下令披露的文件，包括加拿大和美國機關之間的電子郵件。代表加拿大司法部長兼總檢察長拉梅提（David Lametti）的律師，已交付孟晚舟律師團隊所要求的一些文件，但就拒絕提供有關保密文件。

加拿大司法部8日晚上發表聲明指，哥倫比亞省高等法院副首席法官霍姆斯「支持加拿大政府的大多數特權主張」，但沒有提供有關裁決的進一步細節，聲明補充說：「加拿大遵守該判決......以及導致該判決的法院程序。」

2018年12月，加拿大應美方要求，在溫哥華拘捕正在等候轉機的孟晚舟，理由是孟在華為與伊朗的商業交易上誤導匯豐銀行，導致匯豐銀行違反美國的制裁。孟晚舟宣稱自己無罪，目前在溫哥華正通過司法手段反對美方的引渡請求。

今年8月，一項有利於加拿大的聯邦法院判決也拒絕向華為的律師提供相關文件。加拿大政府律師曾辯稱，公開這些文件將威脅國家安全，一名聯邦法官同意這說法，稱有關文件與孟被拘留無關。

孟晚舟將於本月26日至30日再次出庭，因為有關加拿大和美國當局拘捕她時是否重複職權的聽證會仍在繼續，加拿大邊境署和聯邦警察的證人將在聽證會上作證。引渡聽證會預計持續到明年4月。

路透社／彭博社

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