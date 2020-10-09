中國軍機擾日居冠 自衞隊半年緊急升空攔截234次

中國解放軍軍機頻頻擾台，令兩岸關係急劇惡化，但原來日本也是受害者。日本防衞省公佈的最新緊急升空攔截統計顯示，今年4月至9月間日本緊急升空攔截次數計為371次，較去年同期減少99次；其中，攔截中國軍機次數居冠，約佔上半期總數63%，為234次，其次則為俄羅斯軍機134次，其他國家3次。

根據日本防衞省統合幕僚監部今日發佈的「統計資料」，今年上半期（4月1日至9月30日止）日本緊急升空攔截次數371次，其中有關中國軍機干擾的約為234次，比去年同期少了98次，同時是近5年上半期最少的一年，甚至比2017年上半期的287次，少了53次。

日本航空自衞隊各航空隊出動次數為，北部航空隊116次、中央航空隊13次，西部航空隊進行48次，南西航空隊194次，與去年同期相比，北部航空隊的緊急攔截次數有所增加，中央航空隊、西部航空隊和南西航空隊則有所減少。

另外，日方面臨了8次特殊干擾案例，中國佔了3次，分別為6月22日解放軍1架運-9運輸機、6月28日2架轟-6轟炸機、9月25日運-9運輸機，另有5次為俄羅斯軍機。

除中國外，日本緊急升空攔截的外國軍機，以俄羅斯134次居第2位，約佔整體36%，攔截其他國家軍機個案僅1%。

台灣《自由時報》

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