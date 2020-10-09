中梵協議｜教廷國務卿爆前教宗早批准協議 陳日君狠批：擘大眼講大話

中國是否與梵蒂岡預計將在本月內，續簽有關主教任命的臨時協議，至今只有梵蒂岡一方積極表態，北京一方仍未有回應。日前，教廷國務卿帕羅林（Pietro Parolin）驚爆中梵協議，其實早在前教宗本篤十六世任內（2005至2013年在位）就已批准，不是現任教宗方濟各主導。不過，香港榮休樞機主教陳日君今日狠批，帕羅林根本是「睜眼說瞎話」。

陳日君今日在網誌以英文發表「因為愛真理，我無法保持沈默」一文，他表示，帕羅林3日在米蘭一場中國主題研討會中說，中梵協議是歷任教宗都追求的，前教宗本篤十六世任內就已批准，這是「令人惡心」的說法，帕羅林知道謙卑的本篤十六世不會出面駁斥他，竟公然造謠羞辱前教宗。

效期兩年的中梵主教任命臨時協議，預計本月22日到期，教廷已表達續約意願，但目前尚未收到來自中方的答覆，若期滿後仍未續約，協議屆時將自動失效。

陳日君直言：「帕羅林知道自己在說謊，也知道我能看穿他是個騙子，會將真相公諸於世，但帕羅林還是無恥又大膽地說謊，如今他還有甚麼不敢做？他恐怕連違背自己的良心也不怕。」

陳日君說，他擔憂帕羅林「連信仰都沒有」，帕羅林曾說選擇主教不是選鬥獸場戰士，不期盼主教挑戰政府威權。陳日君曾寫信質問帕羅林，難道帕羅林貶低的是為了反共殉道的已故波蘭樞機主教維辛斯基（Stefan Wyszyński，1901-1981年）、匈牙利總主教敏真諦（Mindszenty Jozsef，1892－1975年）等人嗎？帕羅林回信時並無否認，只致歉說了不中聽的話。

陳日君並批評，帕羅林嚴重扭曲了天主教在中國發展的近代史，帕羅林稱中梵近數十年關係破裂是因為前教宗庇護十二世嘗試與中國對話失敗，導致雙方失去互信，卻隻字未提中共把傳教士貼上「帝國主義迫害者」標籤送去審判，把教廷代表驅逐出境，多位神父因此長年被監禁。

陳日君說，中國教會人士半數被中共送進勞改營，另外半數被關進監獄，在文革時期被折磨了十年，有人說必須忘記過去傷痛向前看，但我們可以原諒，卻不應忘卻歷史，歷史是人生的導師。

陳日君表示，長年負責教廷對中談判事務的切利總主教（Claudio Celli）曾形容，中國官方代表從不協商，只是像留聲機般複誦「快簽協議」，現在切利對中國教會只有悲憫，但真正的悲憫應設法讓奴隸擺脫壓迫制度，不是鼓勵奴隸變成溫順的奴隸。

陳日君強調，教廷說中梵協議的成果是使教宗成為中國天主教領袖，教宗對中國主教有最後任命權，但中國為何不公佈白紙黑字來讓人信服？他只看到中國現在充斥着一堆投機主教，靠歌詠共產政府換取上位，相對長期忠於教宗的前閩東教區主教郭希錦，這幾天卻落得被迫辭職的下場。而教廷聲稱中梵協議是可以製造和平，卻忽略中共對境內人權的壓迫，包括禁止未成年人上教堂，剷平一切拒絕加入官方愛國會的教會，隨着「港版國安法」出爐，香港人也喪失了言論自由，聽說連任命香港主教也需要得到北京祝福，他現在只能祈求上帝拯救中國教友脫離強大的敵人。

中央社

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