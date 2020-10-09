習近平抗疫有功 ？！ 《大國戰疫》後中共再出書吹捧

吹捧習近平書籍《大國戰疫》下架，但另一本吹捧習近平「戰勝」武漢肺炎的書籍《習近平關於統籌疫情防控和經濟社會發展重要論述選編》近日出版，全國發行。這則消息是央視新聞聯播的頭條新聞，比第二條新聞的穩就業工作更重要。

武漢肺炎去年底於中國武漢率先爆發，中國隱暪疫情不惜打壓吹哨人李文亮醫生等。根據美國智庫「皮尤研究中心」（Pew Research Center）近日民調，61%的受訪者認為，中國政府應對武漢肺炎不力，導致病毒由中國蔓延全球。

縱使全球不滿，未有阻止中共為習近平瞼上貼金。新華社今日稱，中共中央黨史和文獻研究院編輯的《習近平關於統籌疫情防控和經濟社會發展重要論述選編》一書，近日由中央文獻出版社出版，在全國發行。書籍收錄習近平在2020年1月20日至9月23日期間關於統籌疫情防控和經濟社會發展的重要文稿43篇，其中部份文稿是首次公開發表。新華社指，習近平在疫情時親自指揮、親自部署，在武漢保衞戰、湖北保衞戰取得決定性成果，形容今次新書發行，能「大力弘揚偉大抗疫精神，做好統籌疫情防控和經濟社會發展工作」。目前未見書籍在網上發售。

早在2月底，即武漢肺炎仍在中國肆虐時，中宣部已出版了《大國戰「疫」——2020中國阻擊新冠肺炎疫情進行中》，在民情反彈下突然下架，從此未見蹤影。到今年4月，央視網自4月7日推出《習近平戰「疫」兵法》系列文章，吹捧習近平抗擊疫情措施與中國古代兵家思想高度契合。

新華社

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