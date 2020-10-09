數碼人民幣｜「肥肉」多國爭試數碼幣 專家：談中國領先全球為時尚早

內地力谷數碼人民幣，深圳市政府更與央行（央行）合作開展「數碼人民幣紅包試點」，助推大灣區經濟。然而，雖然在武漢肺炎疫情的陰霾下，全球經濟萎縮，數碼貨幣的競爭卻依然激烈。

據英國廣播公司（BBC）報道，今年8月，中國銀行、中國建設銀行、中國工商銀行和中國農業銀行等4間大型國有銀行，正同時在深圳等城市對央行數碼貨幣進行大規模測試，意味着數碼人民幣的落地已更加臨近。

不過，除了中國正如火如荼推進外，由央行推出數碼貨幣的想法也被擺到了全球多國的決策者桌前。國際清算銀行（Bank for International Settlements）2019年的一項調查顯示，全球66間央行中，超過80%的央行參與了主權數碼貨幣項目。

今年7月23日，歐盟國家立陶宛嘗試發行了一種名為LBCoin的數碼貨幣，成為全球首個由央行發行數碼貨幣的國家。這款數碼貨幣基於區塊鏈技術生產，由6枚數碼代幣和1枚實物銀幣組成。它以99歐元（約903港元）的價格打包出售，主要用於收藏。首輪發行的4,000枚LBCoin，可以直接與央行及專用區塊鏈網絡進行交換。

直到去年12月，美國財長姆欽（Steven Mnuchin）還明確表示，美聯儲「不需要發行數碼貨幣」，但今年2月，美聯儲表示，該機構正在研究美國數碼貨幣的可能性。

今年2月，日本外務大臣政務官中山展宏表示，希望美聯儲與日本央行在內的其他6間央行合作研究數碼貨幣。他直言不諱地稱，中國的數碼人民幣將對現有的全球儲備貨幣體系構成挑戰。

南韓央行今年4月宣佈，該機構已經啟動了一項試點計劃，以評估發行央行數碼貨幣的技術和業務流程。

荷蘭央行也在一份公告中宣佈，其目標是成為歐洲央行數碼貨幣的領導者。該機構在一篇宣傳稿中說，有關話題在荷蘭比在歐元區其他幾個國家，獲得了更多的公眾關注。

美國彼得森國際經濟研究所研究員馬永哲（Martin Chorzempa）向BBC表示，儘管越來越多的國家開始重視央行數碼貨幣，但因其實際經濟效益還沒有得到證實，也暫時沒有足夠的應用場景，他不贊成將各國研發央行數碼貨幣「視為一場比賽」。

此外，他認為，儘管中國目前已開始進行內部測試，但官方尚未公佈詳細的開發技術和時間表；一些銀行官員在研發進度上含糊其辭，有時甚至自相矛盾，因此談論中國是否取得領先地位還為時過早。「處於『領先地位』充其量只是一種象徵，而且極其危險。」

BBC

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