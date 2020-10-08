中印衝突｜中國保溫方艙進駐邊境打消耗戰 印度反擊華禁刊雙十廣告：有報道自由

印度兩間主流媒體7日刊登全版慶祝台灣「雙十國慶」廣告，並有電視台播放台灣專題報道，觸怒中國，華駐印度大使館隨即發函警告印度媒體不能違反一中原則，在印度激起不滿浪潮，印外交部昨日反擊，指當地的自由媒體可報道他們認為合適的議題。

中印邊境形勢持續緊張，兩國關係亦隨之惡化，雖雙方軍方高層多次協商，仍難解困局，甚至再度持續爆發流血衝突，戰事似是一觸即發。中國官媒今日大曬自家高原邊防部隊的新型保溫方艙的同時，又指印度空軍正考慮加快研發下一代隱形戰機「先進中型戰機」（AMCA），還發文引述專家之言，指印軍聲稱做好了空襲中國的準備，其實只是口頭上的威風，不能穿越中國綿密的防空火網。

室外零下40度 保溫方艙攝氏15度

解放軍針對中印邊境高原寒冷條件研製的保溫方艙，由宿舍、食堂、集成盥洗室、乾式自潔廁所、庫房、微電網、供暖設備等7個模塊組，可按任務即需即建即用，能在溫度負55℃，海拔5,500米區域正常作業。保溫方艙採用被動式太陽房與主動式太陽能集熱相結合方式為室內供暖，室外負40℃條件下，可保障室內溫度高於15℃，保障士兵能科學安全過冬。

此外，央視近日播出中印邊境班公湖（Pangong Tso）的解放軍駐軍畫面。中印雙方今年5月在該地區持續對峙，經多輪談判，緊張局勢仍未緩減。

印度加快研發隱形戰機

央視軍事引述印度媒體報道，指印度空軍印度將加快新一代隱形戰機「先進中型戰機」（AMCA）的研發。AMCA是一種單座雙引擎第五代隱形多用途戰機。按目前規劃，AMCA會在2027年首飛，2029年全面投產。此前，印度曾計劃於2032年投入生產。

官媒指印戰機如襲華「有來無回」

針對印度空軍參謀長日前聲稱「陣風」戰機的服役，讓印度空軍面對對手時有「先發制人」和「縱深打擊」的能力，更揚言已做好空襲中國的準備。《環球時報》引述不願透露姓名的軍事專家質疑，印軍的整合能力，以及「陣風」能否適應中印邊境高海拔、強風和低氣壓環境，發揮出設想戰力。另一分析人士則表示，印度空軍以非隱身戰機空襲中國，面對先進嚴密的防空網只會有來無回。

環球時報／央視軍事／中央社

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