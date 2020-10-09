王毅周日出訪東南亞5國 反制美在後花園搞「湄公河夥伴關係」?

中美「新冷戰」，美國近日開始在中國「前園」與「後欄」建立反華聯盟，當中包括與柬埔寨、老撾（寮國）、緬甸、泰國及越南，合作啟動「湄公河-美國夥伴關係」（Mekong-US Partnership）。中國疑為作出反制，再度由「戰狼」外長王毅「掛帥」，將於周日開始訪問柬埔寨、馬來西亞、老撾及泰國，並過境訪問新加坡。

中國外交部發言人華春瑩今日宣佈，王毅今日是應柬埔寨副首相兼外交大臣布拉索昆、馬來西亞外長希沙姆丁、老撾外長沙倫賽，及泰國副總理兼外長敦的邀請，將於10月11日至15日訪問柬埔寨、馬來西亞、老撾及泰國，並過境訪問新加坡。

另外，華春瑩表示，應王毅邀請，印尼總統特使、對華合作牽頭人、統籌部長盧胡特，伊朗外長扎里夫，菲律賓外長洛欽在今日至明日對中國進行正式訪問。

據外媒報道，美國近日開始積極在印太地區部署圍堵中國，包括派出國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）出席前在日本東京舉行的美、日、澳、印外長「四方安全會談」，就被北京批評為企圖搞「亞洲小北約」。事實上，蓬佩奧在會談亦不諱言要與日、澳、印等國家，例如在南海、東海、湄公河、喜馬拉雅山與台灣海峽，進行更多安全合作，以免受中共的剝削、腐化與脅迫。

本月6日，美國陸戰隊三遠征軍與第七艦隊，在日本西南的沖繩、與硫磺島展開十天演習，同樣被外界指為針對中國。

上月中，蓬佩奧發表聲明，宣佈啟動「湄公河-美國夥伴關係」，承諾加大對湄公河流域，包括柬埔寨、寮國、緬甸、泰國及越南等國家的的投資與合作，涉及資金超過1.5億美元（約11.7億港元）。蓬佩奧又指摘北京單方面操縱湄公河上游大壩，加劇歷史性的乾旱。隨後，越南媒體引述美國國務院指出，美國疾病管制暨預防中心（CDC）將在越南河內設立東南亞辦公室，加強參與此一地區的公共衞生事務。

另外，菲律賓外交部長Teodoro Locsin在東協視像會議上表示，東協國家與中國之間有關「南海行為準則」的談判將不遲於11月恢復。

據悉，南海緊張局勢加劇，越南等多國反對中國的海事主張。美國更宣佈，中國對南中國海大部份區域的主張是「非法的」。

新華社

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！