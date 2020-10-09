華為危機｜比利時兩電訊商5G改用Nokia 內地手機銷量下滑跌出頭5位

中國電訊設備製造商華為，遭美國連番狙擊及制裁後，在國際市場節節敗退，想不到同時遭「自己人」唾棄。比利時兩間電訊公司已宣佈，放棄華為而改用諾基亞發展5G流動網絡。另據大型電商京東統計，內地8、9月手機銷售排行榜中，華為均跌出前5名，銷量下滑；至於高居第1的仍是蘋果iPhone 11，再反映中國人「口講愛國，但身體最誠實」。

根據京東每月統計的自營手機（由京東配送，有別於商家自行配送的非自營手機）銷量排行榜，今年直至7月，被視為華為旗艦款的P40 Pro手機一直盤踞前5名內；但到8月卻跌到第6名，首度跌出前5名外；至於9月更滑落至第7名，第6名則由同為華為的nova 7遞補。這結果引起不少中國網民議論。

不過，諷刺的是，在中國面臨美國的圍堵，民間反美情緒若隱若現、甚至有人呼籲抵制蘋果手機的情況下，同是8、9月，蘋果iPhone 11卻在榜首。其中，8月份iPhone 11銷售量直逼49萬部，大幅領先第2名小米Redmi K30 Pro的19.2萬部，以及第6名華為P40 Pro的10.8萬餘部。

到了9月，iPhone 11的領先差距持續拉大，銷售量一舉超過100萬部，遠高於第2名小米Redmi 9A的16萬餘部。至於位處第6、7名的華為P40 Pro及nova 7，只有9.2萬及9萬部。

面對排名及銷量節節下滑，有網民搬出中國外交部發言人趙立堅8月27日在例行記者會上的說話，以及他事後轉發到Twitter的影片作對比。當時趙立堅說：「中國人也可以不用iPhone」﹐但其Twitter賬戶卻顯示趙立堅轉發的影片，是來自iPhone。

華為今年9月已公佈，受美國制裁影響，明年手機出貨量預期僅5,000萬部，比今年的預期出貨量大減74%。

另外，路透社報道，法國電訊商Orange旗下比利時公司Orange Belgium，以及比利時電訊商Proximus，決定逐步在比利時和盧森堡，將華為生產的移動設備，替換為諾基亞（Nokia）的設備。華為表示，接受比利時電訊商的決定，認為這是基於自由市場原則，又強調華為向比利時供應設備超過10年，對當地的承諾會維持不變。 有指，由於歐盟總部及歐洲議會均設在比利時首都布魯塞爾，美國的情報機構，曾對比利時的5G建設有過不少意見。

中央社/ 路透社

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