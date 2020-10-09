錢冰嫁大24年紫金礦業老闆 被指商界「田朴珺」2號

香港上市公司紫金礦業（2899.HK）的62歲董事長陳景河，10.1當日在福建迎娶38歲「嫩妻」錢冰，成為華人社會熱話，特別是網民更積極發掘錢冰的過去，有傳她曾結婚生子，又發現錢冰曾參加模特兒比賽等，但討論最激烈的，還是她究竟是為愛還是錢嫁給陳景河，有網民甚至將她比喻為第二個田朴珺。

錢冰日前在婚禮上感性發言，聲稱和年紀相差25年的陳景河結合，是想用婚姻來證明真正的愛情是可以跨越、突破年齡的界限！「I am so lucky，在對的時間遇到對的人」。

這段忘年戀讓外界聚焦網傳為美國工商管理碩士，曾多年擔任某著名金融公司渠道部副總裁的錢冰身上。

被指是一名經濟師、併購交易師的錢冰，近日被網民翻出許多過去和傳聞，包括指她是安徽人，在泉州讀書，畢業前後曾多次參加模特兒比賽，當模特兒時的照片曾在報紙刊出，甚至有傳她曾結婚生子。

至2012年，錢冰晉身證券公司，步入金融圈，其間曾疑似交了一名外國男友，之後到歐美一帶遊歷和進修。網上還有消息指，錢冰是某個科學助孕平台的聯合創辦人。

許多網民結合最新發掘和流傳的消息後，認為錢冰談不上是真正的役行女、金融女高管。現在的婚姻，就像嫁給萬科集團創辦人、華大集團聯席董事長王石的田朴珺，是人生逆襲勝利者。

也有不少網民為錢冰辯護，認為兩情相悅，年齡差距較大也不一定是為了金錢物質。

紫金礦業集團總市值約1,500億人民幣（下同，約1,729億港元），去年年報顯示，陳景河持股約1.27億股，不在十大股東之列。加上今年7月他將自己持有的5,100萬股A股股票轉讓給其兒子，陳景河現時持有紫金礦業股份市值為4.4億元（約5億港元）。

80後內地女演員田朴珺，2012年公開與年齡相差30年的地產商人、萬科集團創辦人王石相戀。王田二人在長江商學院學習期間相識，田朴珺曾公開表示過心儀王石，稱其是「男人中的男人」。王石至2018年首次公開承認田朴珺是其第二任妻子。

田朴珺公開這段忘年戀時，被網民起底，發現2012年1月29日在疑似是田朴珺的微博上出現一張紅燒肉照片，並留言「終於吃到笨笨的紅燒肉了」，被網民開玩笑指紅燒肉賣相不敢恭維，建議王石有空去學烹飪。而「笨笨牌紅燒肉」也成為網上潮語。

野獸派娛樂

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