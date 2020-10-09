黃奇帆：美國若在金融領域與中國脫鈎　等同「自殺」

前重慶市長黃奇帆今（9日）再回應「中美脱鈎論」，在「2020小企業大夢想高峯論壇」演講時表示，美國若尋求在金融領域與中國「脱鈎」，是「殺敵一千，自損兩千」，等同自殺。

他分析稱，中國第三個法寶。第一，資本項下沒有自由兑換。「始終謹慎謹慎再謹慎，沒有自由兑換就無法隨意衝擊中國」。第二，外資金融機構在中國價值300萬億人民幣的金融資產中僅佔1.8%，「翻不了大浪」。第三，在中國運行金融業務，必須受中國憲法限制，否則「照樣處罰你」。

黃奇帆是經濟專家型官員，上月18日曾引用《孫子兵法》，談中美脱鈎言論背景下的「變」與「不變」，稱「先為不可勝，而後可勝」，要先把自己的薄弱環節表現出來，把薄弱環節「消化」，再找準機會，打敗對手，「要具體分析十大脱鈎內容，包括脱鈎後的衝擊、制勝的辦法。」

在8月8日的中國險壽百人峯會上，黃奇帆亦有談到應對中美貿易摩擦與「脱鈎論」。黃當時提出，中國應始終堅持4個原則：丟掉幻想，準備鬥爭；保持定力，增強信心；守住底線，靈活應對；及抓住關鍵，補齊短板，做好自己的事。他並提出，中國要認清五個趨勢：全球化的總趨勢不會變，多極化的全球化正在孕育；世界經濟向亞洲東移的趨勢不會變；新一輪工業革命正在發生，有望拉動全球經濟走出衰退；中國更深、更高層次的改革開放趨勢不會變；在內循環為主體、雙向循環互動的格局推動下，中國經濟具有強大的增長潛力。

新浪財經／中新網／騰訊新聞

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