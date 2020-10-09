央視指NBA持續釋出善意決定明復播 一度因莫雷撐港暫停

中央廣播電視總台發言人周五（9日）指，周六（10日）上午恢復播出NBA比賽。

發言人指，籃球運動在中國有廣泛群眾基礎和球迷的收視需求，央視體育頻道恢復播出NBA比賽是正常的轉播安排。

發言人表示，在剛過去的中國10.1、中秋雙節，NBA祝福中國球迷；也注意到NBA持續表達善意，特別是年初以來，NBA為中國抗疫等方面做出「積極努力」。

NBA早前向武漢捐贈超過1,000萬人民幣（下同）的醫療用品，包括一套價值200萬的醫療設備，用於對抗疫情；NBA總裁蕭華也有呼籲球員捐錢，有指此舉是希望與中國修復關係。

NBA 侯斯頓火箭隊總經理莫雷（Daryl Morey）在社交媒體發佈「Fight For Freedom, Stand With Hong Kong」的帖文，被中國指「發表不當言論」，中國籃協、央視及多間企業隨後均宣佈暫停與火箭隊合作。

央視／《蘋果》資料室

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