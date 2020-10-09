荊州關公青銅像涉違規 $17億投資隨時凍過水

湖北省荊州市一座號稱全球最大的關公青銅像，是投資15億元人民幣（下同，約17億港元）的關公義園的噱頭，「營業」僅4年後，就被住建部通報是違規建築，並下令當地有關部門進行整改。負責經營的官方荊施集團昨日回應指，自相關部門8月調查事件後，該關公雕像一直關閉。

綜合內地媒體過往的報道，這座位於荊州關公義園的關公青銅像，由時任全國政協常委、北京奧運會吉祥物「福娃」設計者之一的內地著名藝術家韓美林擔綱設計，於2016年完成並對外營業。其整體高度57米，總重量逾1,200噸，光是關公手持的青龍偃月刀就長達70米，重136噸。在2016年6月17日，當地還為它舉行揭幕儀式，韓美林與時任荊州市委書記李新華均有出席。

然而，今年7月，這座觀光票房欠佳的形象工程被內媒踢爆竟是違規建築，而且因為青銅像太重，地基正在下沉，未通過消防驗收。但經營的官方荊旅集團卻辯稱這是「藝術品」，因此沒事先取得規劃部門許可，引發大陸輿論譁然。

中國住房和城鄉建設部官網8日通報，住建部會同有關部門近日對關公雕像項目進行調查。通報指出，巨型關公雕像高達57.3米，違反「荊州歷史文化名城保護規劃」中，荊州古城內建築最高不能超過15米的規定，破壞古城風貌和歷史文脈。

荊旅集團總經理陳德貴8日回應稱，待收到具體意見後會「積極整改」。他指，多部門組成的聯合調查組8月進駐荊州調查此事後，關公青銅像一直處於關閉狀態。

據悉，荊旅集團投資了15億元開發關公義園。這個以關公為主題的景區開業4年來，始終不溫不火。目前，又籌劃建設荊州荊街，號稱要建造荊州版「清明上河園」。有內媒認為，若失去「世界最大的關公雕塑」這噱頭，荊旅集團投資的15億很可能會付諸東流。

中央社／環球網／網易

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