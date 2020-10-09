參與雙十預演　台坦克翻覆士兵殉職

明日是台灣雙十節，台灣當局昨日舉行預演，出動多款飛機飛越總統府演出，當中備受矚目的包括空軍最新完成性能提升的F-16V戰鬥機，以每小時500公里速度飛嘯而過，場面壯觀。不過，一部國軍M41A3輕型坦克在演習訓練後回程時，經小金門林邊村下坡路段，轉彎時疑因速度太快翻覆，撞斷高壓電杆後起火燃燒，造成一死一傷。總統蔡英文聞訊表示震驚悲痛，並指示國防部從優撫恤。

印度報章賀雙十遭華警告

陸軍金門防衞指揮部副指揮官張永文昨表示，肇事的M41A3戰車昨日下午3時許欲返回駐地營區，車內僅有兩人，行經傾斜下坡路段肇事，翻覆路邊田地。27歲的車長中士林楷強被戰車重壓受困車內，救出時已經沒有生命迹象，經送醫急救後仍告不治。駕駛下士劉禹宏因離出口近，第一時間自行逃生，幸僅輕傷。總統府表示，總統蔡英文聞訊後感到震驚與悲痛，向為國殉職的林中士表達最深的哀悼，希望家屬節哀保重，也指示國防部等各單位全力協助家屬處理後續事宜，務必從優撫卹，同時要求國防部查明事故原因，盼全體國軍打起精神、堅守崗位。

此外，受武漢肺炎疫情影響，台灣駐印度代表處取消實體慶祝活動，改為與印度兩份主流報章合作，前日刊登雙十廣告慶祝，同時也和當地電視台合作，播放台灣專題報道。不過，中國駐印度大使館對此大感不滿，發函警告印度傳媒「嚴重違反中國的『一中原則』」。多名印度記者隨即在Twitter上發文質疑中方威脅印度傳媒，當地網民也留言批評中國，並祝台灣「國慶日快樂」。台灣外交部前天也在Twitter上回應印度網民，批評中共想將審查之手伸延至印度。

台灣蘋果新聞網/路透社