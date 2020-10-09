雙十慶典丨蔡英文現身2020國慶晚會 台北101點燈祝台灣生日快樂

明天是台灣雙十節，「2020民主台灣．自信前行」國慶晚會於今天（9日）下午5時30分在基隆港西四碼頭開始，下午4時許，基隆港周遭已被前來參加活動的民眾擠的水洩不通，主辦單位也做好防疫措施，民眾入場時必須量度體溫及進行安檢，並需配合實名制填妥姓名和電話。下午5時30分先由崇右影藝科技大學帶來舞蹈表演。學生團體暖場後，晚會於下午6時30分鳴笛後正式開始，總統蔡英文於6時33分到場，現場歡呼聲此起彼落。

蔡英文在國慶晚會致辭時表示，感謝所有僑胞排除萬難返台參加。她說，基隆近年成為國際觀光樞紐，未來要持續進步，今年國慶晚會的主題是榮耀傳承，與世界接軌。她亦不忘提及台灣防疫成功，且能協助世界其他國家，今讓台灣在國際上更受重視，今年也是首度有僑生參與國慶晚會演出，期待民眾可以享受今晚的節目。

國慶晚會除了邀請著名樂團表演外，更安排港區船隻鳴笛，充份表現基隆海港特色；另外，憑入場券進場民眾，可參與抽獎活動，頭獎是50吋電視機一台、二獎氣炸鍋等超過數百個獎項。沒有入場券的民眾可於當天下午5時許在服務台領票，晚上8時許才能入場，預估還有1千張入場券可即場領取。

基隆市政府在現場準備了具特殊意義的紀念品，包括限量紀念加油棒及紀念徽章，以及國慶晚會主視覺口罩，與國旗口罩，各6,600個，派完即止。

晚會表演充滿基隆在地色彩，包含蔡昌憲演唱同是基隆出生的葉俊麟大師成名曲，如「思慕的人、舊情綿綿」等，暖場表演則由崇右影音科技大學學生表演，還邀請到優人神鼓及基隆之光張正傑帶來震撼的琴鼓演出。

另外，金鐘搖滾天團滅火器會獻聲，向第一線辛苦的防疫英雄致敬，另還有金曲歌王王宏恩及原住民歌手以利高露獻唱，晚會也邀請多組重量級卡司及實力唱將，像玖壹壹、鼓鼓、陳零九及邱鋒澤等。

今晚台北101大樓亦會點燈祝福台灣生日快樂，而文化總會向網民徵集的「愛台灣標語」，也同步躍上台北101外牆。

晚會流程

17:30 - 18:20 舞動基隆好時光（崇右影藝科技大學）

18:20 - 18:30 現場預備時間

18:30 - 18:33 主持人開場

18:33 - 18:35 總統到達

18:35 - 18:55 祭天 祈福 愛民（優人神鼓與張正傑）

18:55 - 19:16 基隆市長、僑委會主委、慶籌會主委、總統致辭

19:16 - 19:40 Love & Peace（滅火器）

19:40 - 19:53 永恆之星經典傳唱（張瀞云與鄧麗君歌唱比賽冠軍僑生）

19:53 - 19:55 恭送總統

19:55 - 20:07 傳奇基隆自信啟航（荒山亮與蔡昌憲）

20:07 - 20:28 海洋之星民主耀光輝（王宏恩與以莉·高露）

20:28 - 20:49 台灣好讚鼓動新浪潮（鼓鼓 呂思緯）

20:49 - 21:16 台潮再起流行星勢力（陳零九與邱鋒澤）

21:16 - 21:30 引領說唱新世代（玖壹壹）

台灣《蘋果新聞網》/三立新聞網

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！