中美角力｜美國安顧問警告中國勿圖武統 促台 「變箭豬」抗衡

美國國家安全顧問奧布萊恩（Robert O’Brien）警告中國，不要試圖以武力收復台灣，他說兩棲登陸是出了名的困難，而且美國將如何回應有很多不明確的地方。奧布萊恩更建議台灣在軍事上「把自己變成一隻箭豬」，因為「獅子一般不喜歡吃豪豬」。

路透社8日報道，奧布萊恩在內華達大學拉斯維加斯分校一次活動中表示，中國正在進行大規模的海軍建設，其力度很可能是自第一次世界大戰前德國試圖與英國皇家海軍競爭以來從未見過的。

他說：「大舉發展海軍的目的之一，是獲得將我們趕出西太平洋的能力，並使他們可以在台灣進行兩棲登陸。但問題是兩棲登陸是出了名的困難。」所謂困難，是指兩岸距離100英里（160千米），且台灣鮮有適合登陸的海灘。而「美國將會如何回應，也有太多的模糊性。」

報道指，奧布萊恩指的是美國長期的「戰略模糊性」政策。美國依法必須向台灣提供捍衞自己的工具，但在中國攻擊時是否會進行軍事干預則不明確。美國若軍事干預，可能導致與北京的衝突擴大。奧布萊恩的談話正值中國大大加強了台灣附近的軍事活動之際；而在美國11月3日總統大選前，中美關係陷入了數十年來的低點。

奧布萊恩重申，美國呼籲台灣增加防衞支出，並推進軍事改革，向大陸表明動武的風險。「台灣防衞支出僅佔GDP的1.2%，而你不能只花費GDP的1%，就想擊退70年來一直致力建立最大規模軍力的大陸。」他又建議，台灣需要在軍事上「把自己變成一隻箭豬」，並補充說：「獅子一般不喜歡吃箭豬。」

據美國負責東亞地區的高級國防官員周二表示，台灣計劃明年增加14億美元防衞支出，但仍不足夠。他說，台灣需要投資於提升各方面能力，包括增加部署海防巡航導彈、水雷、快速攻擊艇、移動火炮及高端偵察設備。

路透社／法廣網

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