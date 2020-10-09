台海專題｜關島轟炸機5小時航母封海峽 日本鎖台灣南北

武統台灣能否成功，除了台灣本身能否自救，外國的援助更是關鍵。目前中國在亞洲的關係不佳，相反美國國務卿蓬佩奧近日訪日，舉行美日印澳四方對話圍堵中國；英國新航母下年亦在南海軍演；法德為首歐盟亦已公佈印太政策維護安全；越南亦與中國交惡。武統台灣或成另一次八國聯軍。

關島轟炸機5小時來救 航母封鎖海峽

一旦爆發全面戰爭，軍事評論員黃東指出美國反應是最重要，特別是有齊航母、潛艇、轟炸機、導彈防禦、陸戰隊的關島軍事基地。中國希望在72小時內癱瘓台灣，關島最快可派出轟炸機B-1、B-2或B-52打頭陣，搭載最新式的反艦導彈，5小時內到達台海，阻止中國登陸。他說：「關島部份兵旅是常備作戰狀態，如果可以擊沉中國071登陸艦或075兩棲攻擊艦等大型戰艦，就起碼可以消滅一個營。」他又指，美國未來B-21（明年首飛）甚至可安裝空對空導彈，能搭載幾十枚導彈攻擊。一般而言，登陸艦防空薄弱，中國必須靠護衞艦保護，他估計屆時台灣附近海面將爆發很激烈攻防：「基本上轟炸機炸完一輪，大約看到中國損失有多大，看出登陸的機率。」

轟炸機用來拖延時間，美國航母能否及時趕來十分關鍵。美國航母一小時行30浬（約55公里），能否及時抵達就視乎當時航母的位置，黃東認為「時間上不一定夠快」。若以關島基地出發來計算，那需要航行約兩天的時間。黃東特別指出，中國有東風-21及東風-26兩種反艦導彈，其中東風-26射程覆蓋關島。他說：「當然美國航母並非完全無法將反艦導彈擊落，但實際都有一個心理威脅。」航母除了直接營救台灣，亦可在台灣南方的巴士海峽實施封鎖，阻止中國包圍台灣。

日本空海基地配合 封鎖台灣南北

日本在2016年設立新安保法，一旦盟友受到武力攻擊，日本可派遣自衞隊提供支援。現時美軍在日本沖繩設有嘉手納空軍基地，在長崎縣佐世保設海軍基地，屬美國在亞太地區最近台灣的海外軍事基地，美國前線空軍部隊主要來自此兩大基地。美軍所有型號的戰機幾乎都在兩基地出現，F-15、F-16 、F-35戰機近月都在沖繩出現。偵察機P-3C、EP-3E及RC135近月亦不時在日本飛到南海偵察。黃東說一旦開戰，美國極可能派戰機及戰艦支援，「無論日本願意不願意，已經間接被美國拉下水」。就算日本不派出自衞隊，最少能在提供物資及情報方面，協助美國。

黃東相信，兩個軍事基地可配合關島，當美國轟炸機攻擊中國軍艦時，在沖繩的戰機將會護航。他說：「美國導彈射程好遠，空對艦射程可以有900多公里，不用入去中國火力圈。」林穎佑則估計，中國停泊在北部戰區的航母遼寧號會南下協助攻擊，他說：「是否會有美韓聯軍或美日聯軍反制作為？」台灣軍事專家王臻明相信美國可以讓駐韓、駐日美軍進入演習備戰狀態，牽制中國華北、東北的部隊，使其無法南下參戰。

澳洲轉發導彈預警衞星數據

澳洲是五眼聯盟成員，與中國關係近年惡劣。澳洲前國防部副部長狄布稱澳有義務出兵，否則有違《澳紐美安全條約》。澳洲軍事在亞太地區較強，即使不參戰，相信在支持美國的導彈防禦有關鍵角色，而美國的導彈預警衞星數據是先到澳洲製作分析，再轉發至美國本土，再由美國轉去戰場，相信澳洲最低限度在情報及物資上支援美國及台灣。美、日及澳在7月才進行聯合軍演。

印度或辦軍演分散注意力

中印兩國在邊境雖商討撤兵，但雙方均部署導彈，軍隊準備長期對峙。中國擔心印度背後插刀，混水摸魚，屆時就算中印沒有衝突，印度最少會舉行大型軍演，分散中國注意力，無法抽走兵力。印度上月才剛與澳洲在印度洋軍演，同月又與日本簽《物資勞務相互提供協定》，推動日、美、澳、印4國在亞太地區的安保合作。

南韓未必能支援太多

韓國雖然是美國傳統盟友，但態度上較為親華，韓國即使擁有「薩德反導彈系統」（THAAD），但本身角色尷尬，相信未必能支援太多。

越南或發揮牽制作用

越南在南沙島嶼最多，與中國在西沙群島有不少糾紛，歷史上素有積怨。近月中國在南海軍演，以及湄公河截流問題已激起越南不滿，越外交部近日亦多次斥責中國軍演，東亞峯會更表明歡迎美國來南海協助東盟國家。黃東說：「越南屆時會否有一些牽制作用呢？試一試中國都好應該，看看能否改變被動的局面。」

加拿大軍力不強未必參戰

加拿大是美國傳統盟友，亦是五眼聯盟一員，本身已與美國互通情報。自華為孟晚舟事件後，中加關係急劇惡化，加上調整印太地區政策，逐步轉趨強硬對華，截至本月初已三度派軍艦穿越台灣海峽。不過，加拿大軍力不強，一旦發生戰爭會支援同盟美國，但未必派軍介入台海戰爭。

英、法、德料會暗助台灣

英國同樣是五眼聯盟，英美亦是傳統盟友，英國新型航母「伊麗莎白女王號」據報亦在明年1月與美國、日本等盟友在南海展開共同軍事演習，相信為重返印太作準備。至於法、德兩國，傳統上與台灣沒有太大交情，但歐盟對中國立場轉硬，加上法、德都有其「印太政策」，主張維護台海及印太和平，減低對中國倚賴，一旦開戰亦可能暗助台灣。

《蘋果》記者

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