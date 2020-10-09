中國最新萬噸驅逐艦未裝配「航母殺手」 高調宣傳擁巡航導彈打擊陸上目標

中國最新型的「055型」萬噸級導彈驅逐艦，自今2年初服役以來，近日首次經由內地軍媒公開高調宣傳。該艦除了能夠發射智能炮彈外，還裝備對陸上目標進行攻擊的巡航導彈，但就未如外界般預測配備俗稱「航母殺手」的反艦彈道導彈（ASBMs）。

「中國軍視網」本月5日曾全方位披露，今年2月初服役的055型首艦「南昌艦」的資料，當中特別提到艦上的新型130毫米艦炮、1130近防炮、導彈垂直發射系統、綜合射頻系統及雙機庫等。

而央視「國防軍事」頻道早前也提及，055型具備防空、反導，甚至是反低軌衞星的能力。在報道有關艦上的130毫米艦炮時，內地軍媒直指該炮除能發射常規炮彈外，並且可能發射智能化炮彈。

至於055型的導彈垂直發射系統，由112個發射單元組成，已能夠像美軍的導彈驅逐艦一樣，能夠同時發射對空、對海、對陸與反潛的多種不同導彈，實現所謂全天候的火力覆蓋。中國軍方更首次證實，055型可以配備對陸上目標進行攻擊的巡航導彈。至於導彈型號，一般多認為是「鷹擊-18」巡航導彈。

公開資料顯示，「鷹擊-18」彈頭重量介於140公斤至300公斤，最大射程達540公里，巡航速度0.8馬赫，最大攻速3馬赫。

另有公開消息顯示，除055型首艦被命名為「南昌艦」 （舷號101）外，據稱二號艦獲名「拉薩艦」，三號艦獲名「大連艦」，四號艦獲名「延安艦」，五號艦獲名「鞍山艦」，六號艦獲名「遵義艦」。

早前有報道指，第八艘055型導彈驅逐艦已在今年8月在遼寧大連下水，該艦已進入裝備階段。

美國國防部早前發佈2020版《中國軍力報告》指，解放軍海軍可能在新服役的055型萬噸級驅逐艦上，安裝俗稱「航母殺手」的反艦彈道導彈（ASBMs）。不過，隨後有報道謂，由於反艦彈道導彈的體積比較大，仍不適合配備在055型上，解放軍未來或會將其他驅逐艦升級為055A型，或研製能發射「航母殺手」導彈的新型驅逐艦。

多維新聞網

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