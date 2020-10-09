數碼人民幣｜出糧會否用數碼幣？ 手機「碰一碰」即過數

深圳市政府聯合人民銀行開展數碼人民幣紅包試點，作為法定貨幣的數碼人民幣，迅速引發廣泛關注。其實，在今年5月的全國兩會上，人民銀行行長易綱已介紹了數碼人民幣的研發情況。易綱表示，數碼經濟是當前全球經濟增長的重要驅動力。法定數碼貨幣的研發和應用，有利於高效滿足公眾在數碼經濟條件下對貨幣的需求，提高零售支付的便捷性、安全性和防偽水平，助推內地數碼經濟加快發展。

那麼，甚麼是數碼人民幣？它將怎樣影響大家的錢包，怎樣改變支付方式？

1.)甚麼是數碼人民幣？

當前，不少國家都在研究推出法定數碼貨幣，易綱曾稱，人民銀行把數碼貨幣和電子支付工具結合起來，將推出一攬子計劃，目標是替代一部份現金。中國人民銀行數碼貨幣研究所所長穆長春表示，數碼人民幣的功能和屬性跟紙鈔完全一樣，只不過它的形態是數碼化。

也就是說，國家的法定數碼貨幣，就是紙鈔的數碼化替代，不需要賬戶就能夠實現價值轉移。此外，跟現金一樣，數碼人民幣屬於法定貨幣，具有無限法償性，在交易支付中，任何單位和個人都不能拒絕接受數碼人民幣。

2014年，中國人民銀行開始研究法定數字貨幣。2017年末，經國務院批准，央行組織部分實力雄厚的商業銀行和有關機構共同開展數碼人民幣體系（DC（Digital currency）/EP（Electronic Payment））的研發。

２.)數碼人民幣如何使用？

數碼人民幣「雙離線支付」只要你我手機上都有數碼人民幣的錢包，那連網絡都不需要，只要手機有電，兩個手機「碰一碰」，就能把數碼錢包裡的貨幣，轉給另一個人。還有，與微信支付寶等第三方支付工具不同，數碼人民幣不需要綁定銀行賬戶，就能完成支付。

3.)將來發工資，是把錢打到我的銀行賬戶？還是直接打到我的數碼錢包？

據介紹，央行數字貨幣DC/EP採取的是雙層運營體系。單層運營體系，是指人民銀行直接對公眾發行數碼幣。而雙層運營體系，則是人民銀行先把數碼幣兌換給銀行，再由這些機構兌換給公眾。這麼看來，您的工資還是要先發到銀行賬戶，再兌換數碼人民幣。

4.)數碼人民幣是虛擬貨幣嗎？

穆長春解釋「幣花不炒」，對於人民銀行研發的數碼人民幣，並不是大家理解的加密資產，而是人民幣的數碼化，它不具有比特幣的炒作特性。

數碼人民幣是以國家信用為擔保的一種法定貨幣，與現金具有同樣的效力。很多「虛擬貨幣」並沒有國家信用，也不具備法償性。

《人民日報》

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