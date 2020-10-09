數碼人民幣｜深圳首派1,000萬數碼紅包刺激消費 網民：通貨膨脹要來啦！別存錢！

內地談論已久的數碼人民幣，深圳率先成為試點，在羅湖區派發1,000萬元人民幣（下同，約1,153萬港元）的數碼紅包，以推進粵港澳大灣區建設及促進消費。

深圳官方在周四（8日）晚公佈消息，指試點由羅湖區出資，聯同人民銀行通過抽籤，將一定金額的資金以數碼人民幣紅包的方式發放至在深個人數碼人民幣錢包，公眾可持發放的數碼人民幣紅包，在有效期內到羅湖區指定商戶消費。

活動會發放1,000萬元「禮享羅湖數字人民幣紅包」，每個金額200元（約231港元），紅包共計5萬個。

數碼紅包以「搖號抽籤」形式發放，抽籤報名通道於9日零時開啟。在深圳個人可通過「i深圳」活動預約平台登記申請抽籤，參與者須同時滿足兩個條件：一是預約登記時所處地理位置在深圳市行政區域內（含深汕特別合作區）；二是使用大陸手機號碼和第二代居民身份證進行預約登記。在深圳工作的非深圳戶籍人員亦能預約，但沒有內地身份證者則不可登記。

中籤者需按短訊指引下載「數字人民幣APP」，開通「個人數字錢包」領取，然後在10月12日下午6時至10月18日深夜12時期間，在羅湖區內3,389家商戶消費。

公告指，數碼人民幣紅包的領取和使用無需綁定銀行卡。但若支付超過紅包金額的交易，在此次活動期間則需要使用工行、農行、中行、建行中任意一家的銀行卡對錢包進行充值或綁定錢包。若超過有效期未使用，紅包將由數碼人民幣系統統一收回。

當局稱，今次是疫情下為刺激消費、推動內需開展的創新實踐，也是數碼人民幣研發過程中的一次常規測試。內地的數碼人民幣之前只在深圳、蘇州、雄安、成都，以及未來的冬奧場景進行內部封閉測試。

網民回應：

烏伯庸：通貨膨脹(爆炸)要來啦！別存錢啦！

騎游未來：變相多印錢

各自遠揚的凡卡：數字人民幣就是紙幣的電子化，就是現金。紙幣變成電子，就跟當年白銀變成紙幣一樣。

自此無我：確實，萬一手機沒電不是啥也沒了

最美不過有你年華：相當於人民幣PDF化，每一張都對應着唯一的編碼。不發放紙幣而是具有時效的電子人民幣；電子消費券可以充分刺激消費，而如果是紙幣，可以被當成一般社會財富儲存起來，流通性降低。而電子貨幣的時效性和非現實性可以做到充分刺激消費

深圳微博發布廳

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