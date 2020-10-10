武漢肺炎｜年底禁養竹鼠、果子狸等45種野生動物 網民：一刀切式懶政

野生動物一直被指是沙士及武漢肺炎的爆發源頭。內地在今次疫情全球流行後，2月時已決定禁食野生動物，近日更首次劃出對64種在養禁食野生動物的分類管理範圍，當中竹鼠等45種野生動物更要在今年12月底前停止養殖。不過，有專家擔心新規範仍會有灰色空間，讓人以藥用、展示等非食用之名，繼續商業化的養殖活動。數以萬計因聽從地方政府鼓勵，希望脫貧致富的養殖戶，則成為這波禁令的大輸家，不少人因此血本無歸。有網民認為這種一刀切的禁養，是怕為疫情反彈負責的懶政思維。

國家林草局官網日前發佈了《關於規範禁食野生動物分類管理範圍的通知》（《通知》），是官方首度明確對64種在養禁食野生動物分類管理，《通知》對45種野生動物，包括竹鼠、果子狸、豪豬等野生動物，明確要求要引導養殖戶在今年12月底前停止養殖活動，和按規定完成相關處理工作。如需保留種源作科研等非食用性目的，則要有嚴格論證工作方案的可行性，並嚴格履行相關手續。

至於刺蝟、豬獾、狗獾、豚鼠、海狸鼠及藍孔雀等19種野生動物，則禁止食用目的的養殖，但准許藥用、展示及科研等非食用性目的的養殖。

《通知》要求林草主管部門要與相關部門，對這19種野生動物分類制訂管理措施和養殖技術規範，嚴格落實防疫檢疫要求。

內地媒體引述專家表示，《通知》推出的兩大類管理是對年初全國人大出台的禁食野生動物決定的細化，有助地方政府引導養殖產業轉型。他認為，在准許對第二類19種野生動物的非食用養殖，官方要嚴防有人濫借藥用、科研名義繼續養殖，建議下一步在修改《野生動物保護法》時，更明確規管野生動物的非食用用途。

隨着《通知》公佈，不少網民心野生動物養殖的處境，認為他們不少人也是響應地方政府推動，投身養殖業，希望可以脫貧外，也能提升地方生產總值。如今一聲令下禁養，許多人非旦貧未脫，更因投資野生動物養殖而背上一身債。

在網上以發放養殖竹鼠短片成為紅人的「華農兄弟」，在全國人大決定要禁食野生動物後，逾半年已沒上載竹鼠養殖的新短片，直至9月16日再有影片，才見到華農兄弟再次在昔日讓他們充滿致富希望的竹鼠養殖棚內，拍攝「告別」短片。

短片中，華農兄弟將養殖池內的竹鼠放生，換上一隻隻竹鼠毛公仔來拍攝，他們表示這個曾讓事業風生水起的養殖場將會拆卸。華農兄弟之一的劉蘇良透露，去年仍在擴充養殖場，希望帶動身處江西的鄉間致富，但今年初禁養令一出則讓他前路茫茫，「千多隻竹鼠分了三、四天放生，連養殖場飼養的十多隻狗也養不起，要分批送人」。

許多網民對華農兄弟的遭遇表示同情，紛紛留言安慰外，更不斷出謀獻策，建議他們改做直播帶貨，其間，華農兄弟也曾推出一批竹鼠毛公仔，得到網民大力支持買光。不過，他們表示未來還是希望以養殖為業。

根據中國工程院諮詢研究項目2017年發佈的《中國野生動物養殖產業可持續發展戰略研究報告》顯示，2016年內地已有逾1,400萬人專職或兼職從事野生動物養殖，產值達到5,206億元人民幣（約6,001億港元）。雖然，官方會向受禁養令影響的養殖戶按飼養的物種和數量提供一定補貼，協助他們轉型，但大部份養殖戶都指補助不足以彌補損失。

網民反應

歐羊：害，本質上就是懶政的體現，怕二次疫情擔責於是搞一刀切。

呆梨籽：當初是為了讓老百姓脫貧然後鼓勵養殖，現在搞成這樣，真的很浪費。

無事生非同小可：？？？雞鴨鵝羊牛豬還養不養……

藍色風夢：一刀切沒問題，畢竟有可能是這個引起的，早一天禁就少一點風險。但過後發現不是這個引起的是否應該給點補償支持下？

IAM孟ZR：地方官員不作為胡作為。

阿牛哥兒：酒囊飯袋的狗頭裏可喂了不少野味。

喬33要喝奶茶：有多少人靠養殖竹鼠為生，就有多少人對這個一刀切的政策感到絕望。

《中國消費者報》／《瀟湘晨報》

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