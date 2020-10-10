世界霹靂舞排名網站將台列「中國一省」 被投訴即改正仲加「青天白日滿地紅旗」

兩岸打壓台灣的國際生存空間，無所不用其極，就連年輕人文化活動也不放過。世界霹靂舞排名網站「Bboyrankingz」，早前被發現在地區排名上，竟將台灣列為「中國一省」。

台灣外交部今日表示，經與網站負責人交涉後，網站迅速在兩天內改用「台灣」（Taiwan）名稱，台方對此表示肯定。

事源日前有網民發現Bboyrankingz的地區排名上，將台灣列為「Taiwan, Province of China」，台外交部接獲消息後第一時間聯繫網站負責人，獲得對方善意回應。經交涉，網站迅速改正「不當稱謂」，並使用「青天白日滿地紅旗」，目前來自台灣的舞者、舞團、裁判、主辦人或DJ都已獲正確標示。

外交部續稱，交涉過程中已強調台灣是台灣，從未被「共產中國」統治過一天，更不是中華人民共和國的一部份，故嚴正要求網站更正錯誤標示，網站負責人對此表示理解。

中央社

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