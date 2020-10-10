金燦榮為留美兒媳舉行盛大婚禮 被批「反美是工作 送兒赴美是生活」

被視為官方「御用」美國問題學者的中國人民大學國際關係學院副院長金燦榮，據稱近日在內蒙古錫林浩特為曾留學美國多年的兒子和媳婦舉行盛大婚禮，惹來網民熱議，有人戲稱他「反美是工作，送兒赴美是生活」。金對《蘋果》表示，不希望把家人的事扯到公眾討論，不會回應無聊和低格調的網上言論。

在新浪微博和twitter，有網民今日上載金燦榮和親家夫婦出席子女婚宴的照片。有網民指新郎是金燦榮之子金君達，現為中國社會科學院助理研究員，曾在清華大學蘇世民學院當博士後，赴美留學獲波士頓大學政治學系博士學位。金燦榮以經常發表「中美關係變差並不可怕」等言論著稱，強調中國目前在經濟和軍事力量上已毋須再顧忌美國。有人在微博留言：「美國那麽陰險，你讓兒子和兒媳婦去美國幹啥？」但也有人說：「中國的大多數國際關係學者都在美國受過教育，這有甚麽問題嗎？」

金燦榮今日回應《蘋果》表示：「這些事太無聊了，後面應該有操作者集體行動，太low了。」他謂兒子在美國留學後已在去年學成回國，目前已經工作了，「具體機關我就不說了。」資料顯示，金燦榮兩父子去年初曾在中共北京市委機關刊《前線》雜誌署名撰文，認為中方「應認清中國在中美關係中處於較弱地位的客觀現實，以控制矛盾、避免衝突升級、尋求共同合作為中美外交的原則」。

《蘋果》記者

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