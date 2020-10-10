雙十慶典｜華駐印度使館被貼滿「賀雙十」海報 10友邦向聯合國遞交撐台信

台灣今日舉行雙十慶典，印度也一同慶賀。印度獨立記者今天（10日）凌晨發現，中國駐印度大使館外的路燈，掛滿慶祝台灣「雙十節」的海報。台灣10個友邦代表今日也聯署信當面交給聯合國秘書長古特雷斯，替台灣被排除聯合國抱不平。

華駐印度使館被貼滿「賀雙十」海報

中國駐印大使館遭踢爆致函各家印度媒體，要求在報道台灣雙十慶典時注意詞彙使用、不得違反「一中政策」，事件曝光後隨即引發大批印度記者及網友不滿，痛批中國此舉是間接威脅；而中國設於新德里的大使館今（10日）也被人發現，門外多根路燈被執政黨「印度人民黨」（Bharatiya Janata Party）貼上慶祝台灣國慶的海報。

海報上寫着「祝台灣國慶日快樂」，而張貼者正是印度人民黨的新德里黨部發言人泰傑德（Tajinder Pal Singh Bagga）；其中一個值得注意的亮點為，海報上的中華民國領土範圍涵蓋了整個中國大陸。

10友邦撐台聯署信面交聯合國秘書長

第75屆聯合國大會落幕後，台灣10個友邦代表今日將聯署信當面交給聯合國秘書長古特雷斯，替台灣被排除聯合國抱不平。古特雷斯承諾會了解台灣民眾持護照無法進入聯合國場域一事。

10個友邦聯署信內容中，促請聯合國正視台灣是全球抗疫與復蘇的堅實夥伴，有意願、也有能力協助落實聯合國永續發展目標（SDGs），不該遭聯合國排除在外。信中還支持台灣三大訴求：要求聯合國立即採取行動解決台灣2,350萬人遭不當排除在聯合國體系外的情形；糾正聯合國不當剝奪台灣民眾與媒體進入聯合國參訪、出席或採訪會議與活動的權利；呼籲聯合國確保台灣平等、有尊嚴參與實現永續發展目標相關會議、機制與活動，並做出貢獻。

關島辦事處閉館3年雙十重新揭牌

台灣外交部早前宣佈恢復在關島辦事處，並在雙十節當日舉行辦事處揭牌儀式和酒會。外交部長吳釗燮今日表示，台灣對關島的重視及未來拓展台關關係的期待，捐贈4部熱像體溫顯示儀給關島政府、議會，以及當地醫療院所。

美參議員籲美國鬆綁對台交往限制

美國共和黨參議員克魯茲（Ted Cruz）發表聲明祝賀台灣雙十節，同時呼籲美方鬆綁對台交往限制。克魯茲表示，即使來自中共敵意日增，台灣依然堅毅站立着，「美國很驕傲能與台灣站在一起」。

克魯茲在聲明中指出，中國花費大把時間與資源孤立台灣，包括試圖影響美國內部輿論；北京也花大把鈔票，只為操控美國人民的見聞與思考。他批評，荷李活時常屈服中共要求，像是將電影中演員外套上的中華民國與日本國旗移除。

克魯茲強調，美國不該聽從中共指令，故應移除前總統奧巴馬（Barack Obama）任內施行的對台交往限制，讓台灣官員得以在美國領土驕傲展示自己旗幟。他也呼籲，美方應對抗中國在美言論審查與外宣行動。

胡錫進：蔡英文今年提兩岸關係「口氣最軟」

中國官媒《環球時報》總編輯胡錫進今日在微博發文表示，台灣總統蔡英文今年提到「兩岸關係」可說是口氣最軟的一次，就是因為近期的軍事活動頻繁，可能讓蔡政府感受到嚴重性。

胡錫進引述蔡英文的演說內容指：「現階段兩岸當務之急，是本於相互尊重、善意理解的態度，共同討論和平相處之道、共存之方；只要北京當局有心化解對立，改善兩岸關係，在符合對等尊嚴的原則下，我們願意共同促成有意義的對話。」他認為，這樣的表態明顯少了些以往的囂張。他分析指，之所以有這樣的變化，原因很簡單，是大陸近來動真格的軍事鬥爭準備，讓一貫放肆挑釁大陸的蔡英文當局，感受到了他們可能真的遭到戰爭懲罰的嚴重性。

胡錫進不相信蔡英文和民進黨會「立地成佛」，這些人不吃敬酒只吃罰酒，大陸對台必須保持強大且隨時可能激發的軍事壓力，才能夠震住他們，讓他們收斂。他寫道：「我們決不可抱任何其他幻想，堅定的軍事鬥爭準備是維護台海和平的基礎。」

台灣《蘋果新聞網》／三立新聞網／新浪微博

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！