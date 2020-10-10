回鄉證今起內地接受辦理 只需7個工作天

港澳居民可在今日（10日）開始在內地申請換發補發「港澳居民來往內地通行證」（俗稱：回鄉證）。以上海為例，全市共20個出入境證點均可申請，在正常情況下只需7個工作天。

內地記者到上海出入境管理局辦證大廳查看，發現有幾名港澳居民前來辦理換發或補發回鄉證。香港居民萬女士說：「過去換發補發回鄉證都要返回香港辦理，既耗費時間，又加重經濟負擔。現在直接可以在內地辦理，我第一時間就帶女兒來辦了，真是省時省力又省心！」

香港居民曾先生也說：「疫情期間，如果回香港辦理回鄉證來回還要隔離，現在可以在我工作生活的地方就近辦理，申辦手續也和以前一樣，真是太方便了！」

過往港澳居民在內地逗留期間，若回鄉證過期或遺失、損毀，需先向公安出入境管理部門申辦一次過出入境通行證再回港澳辦理手續，現在內地公安出入境管理部門可直接為其換證，毋須再返回港澳地區辦理。

人民網

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