雙十慶典｜解放軍發炸島、攔截飛彈畫面 恫嚇台灣

在台灣慶祝「雙十」前夕，陸解放軍又公佈威嚇意味十足的軍演畫面和訊息。解放軍昨日（9日）宣佈自當天起至16日在黃海舉行軍事演習，更釋出兩段稍早的演習畫面。其中一段畫面是「殲-15戰機模擬對島打擊」，明顯劍指台灣。

解放軍媒體「央廣軍事」昨日在官方微博公佈一段約半分鐘的影片，發文稱此為解放軍海軍最近在渤海的演習畫面，「在演練中，殲-15編隊穿越山谷、躲避雷達、低空掠海、搜尋目標，隨後精準命中」。畫面中的山谷地形，讓外界忍不住聯想，此乃以台灣為作戰目標的演練。

此外，中央電視台也公開一段北海艦隊最近在黃海實彈演習的畫面。演習項目乃針對空中來襲飛彈攔截，稱演習「高效完成防空反導（反彈）對海打擊、對潛防禦等編隊訓練」。

解放軍近來演習不斷，大連海事局昨日表示，自9日至16日止，黃海北部將進行軍事任務，禁止任何船隻在相關水域上航行。

台灣《蘋果動新聞》

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！