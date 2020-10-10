共機再挑釁遭驅逐　罕有回話

台海局勢不明朗，台灣雙十慶典前夕，解放軍繼續不斷派軍機擾台，台灣國防部表示，共軍昨日分別派遣一架運-8及運-9反潛機，闖入台灣西南防空識別區，台軍機緊急起飛應對，並以廣播驅離及防空導彈追監。

國防部公佈，共軍昨飛入台西南空域，但無進一步詳述細節。台媒則報道，共機昨早先於7時許闖入西南空域，高度7,000公尺，台空軍照例升空警戒，二度廣播驅離，透過廣播警告對方迴轉脫離。未料共機罕見回話：「台灣飛機，我是中國人民解放軍，正在進行例行訓練，請不要干擾我正常行動」。

下午近3時，共機再度入侵台西南空域，空軍升空警戒及兩度廣播驅離。國防部公佈資訊統計，10月以來，共機已7度擾台灣防空識別區，由今年初至今統計，共機擾台次數達221架次。

前美軍高層促隱形戰機護台

另外，美國《新聞週刊》近期刊登美國前國防部副次長布萊恩（Stephen Bryen）文章，認為中國對台的侵略行為，美國不應袖手旁觀，台灣需要美國更實質的承諾，包括向台灣提供F-35隱形戰機機隊，也可以是租借給台灣，這支部隊能夠隨時應對中國的任何報復行為。

他又指，台灣多數機場容易受到中國導彈攻擊，故台灣需具短場起降能力的戰鬥機，F-35B則是全球首架超音速短場起降匿蹤戰機，是台灣完美選項。

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