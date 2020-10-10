澳洲華裔作家楊恆均被控間諜罪 禁外媒採訪 友人：2周內北京法院審理

澳洲籍作家、民運人士楊恆均，遭中國檢察院正式落案檢控間諜罪，於本月7日發出起訴通知書，代表律師預計審訊很快開始。楊恒均的妻子袁瑞娟向澳洲廣播公司（ABC）表示，9日接獲當局發出的起訴書，得知指控後，她感到無助，擔心澳洲政府亦無法插手。路透社引述楊恆均的友人透露，案件已移交到北京第二中級人民法院，中國當局未來兩周內將任命一名法官進行審理。

楊恆均的代表律師尚寶軍透露，當事人被嚴格禁止接受外國媒體採訪，但未有透露受何人禁止。

楊妻袁瑞娟說：「「他（丈夫）已被正式告上法庭，而根據起訴書的內容，當局列出他5項罪行，但是由於保密協議，律師無法透露任何細節。現在沒有人可以幫助他，澳洲政府也不能幫助他，我們必須遵守中國的法律。楊恆均亦否認一切指控，他正受到政治迫害，並於受監視的六個月內遭受了精神虐待。」

澳洲外交及貿易部暫時未對事件作出評論。

55歲的楊恆均於2019年1月由美國紐約飛抵廣州機場時，被中國國安人員帶走，同年11月正式被捕，國家安全局從今年3月開始對楊提出指控，但當時並未交代罪及的罪行。

9月3日，楊恆均與律師會面時否認間諜罪的指控，他稱自己是無辜的，會戰鬥到底，並向家人表示：「我永遠不會承認自己沒有做過的事情。」澳洲官員亦曾向其進行領事探訪，但由於受武漢肺炎疫情的限制影響，訪問只能通過視像形式進行。中國外交部發言人華春瑩9月4日則回應指，楊恆均的案件仍在辦理，中方依法辦事，會保障有關人員合法權利。

澳洲廣播公司／路透社

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