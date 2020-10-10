雙十慶典丨F-16V戰機首贈慶 蔡英文演講料強調防疫國際成果

今天是台灣雙十慶典，早上在總統府先有大會，由21名防疫代表與30名台北醫學大學學生組成「杏聲合唱團」領唱中華民國國歌《三民主義》；F-16V戰機編隊將在總統府上空出現；晚上會有煙花贈慶。總統蔡英文、副總統賴清德、在野領袖包括國民黨主席江啟臣、前總統馬英九、前副總統吳敦義等人也會出席。

蔡英文屆時亦會發表演說，預料會以「團結台灣，自信前行」，以台灣防疫成果貢獻國際、新台灣經濟戰略、堅實國防維護國家安全、及積極參與區域合作為演講重點。

大會主題為「民主台灣‧自信前行2020 Proud of Taiwan」，主視覺以「聲音」的聲波線條為設計核心，象徵台灣歷經多年民主轉型歷程，大眾多元聲音透過各平台管道被聽見。空中表演項目會有陸航CH-47SD運輸直升機吊掛青天白日滿地紅旗，搭配UH-60M黑鷹直升機編隊，也有雷虎小組在上空劃出藍白紅彩煙，近年完成升級的F-16V戰機也會首次在總統府前上空編隊衝場。

此外，來自醫護、口罩國家隊等100名防疫英雄將乘坐悍馬車及中型戰術輪車，接受致意。今年國慶籌備委員會首度開放民眾現場觀禮，報名相當踴躍，抽出500名市民在大會現場欣賞表演。

快速機總領隊的F-16V飛行員潘震中校向軍聞社表示，總統府上空平時是禁航區，面對陌生的各項天候、地形、地障與時間配合等飛航因素，必須依賴任務前詳細的計劃，以及與空中前進指揮所密切的協調配合，才能順利完成任務，「通過總統府上方幾秒鐘的時間，背後是許多人全神貫注的成果」。地面則有軍方樂儀隊、憲兵快反連，及警方維安特勤隊出動全台唯一的輕型輪式裝甲車反恐演練。

國民黨、民進黨、民眾黨與時代力量共有33名立委出席大會 。

今年紀念品是「防疫禮盒」，禮盒內有紳士帽、徽章，以及含有口罩、濕紙巾、米皂、皂絲、隨身包等防疫用品，預計現場發送1萬份給受邀嘉賓。

煙花匯演將於晚上8時首度在台南市施放。

台灣《蘋果新聞網》／中央社

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