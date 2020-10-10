日鋼琴家紐約疑被誤當華人遇襲重傷 網民：東亞人因中國攬炒受連累

中國爆發武漢肺炎，疫情攬炒全球，同時亦連累不少亞洲人慘成「代罪羔羊」。據多個日本媒體報道，在美國發展的40歲知名日本爵士鋼琴家海野雅威（Tadataka Unno），上月27日在美國紐約市地鐵站內遭8名年輕人圍毆，導致右肩和手臂骨折。有日本媒體直指，海野雅威遇襲與美國種族主義有關，當時或是被施暴者誤當成「中國人」。據悉，海野雅威的友人在全球眾籌平台GoFundMe為他發起募捐，現已籌得近9.2萬美元（約71.3萬港元）。消息傳到內地後，引起網民熱議，有人慨嘆：「東亞人太慘了，都被仇視中國的人認為是中國人！」

日本共同社報道，海野雅威是在美國時間9月27日晚遇襲。當晚，他獨自一人回家，在距離寓所不遠的紐約曼哈頓一處地鐵站內，被8名年輕男女糾纏和圍毆，導致他右肩和手臂骨折。海野還向警察表示，他當時聽到有施襲者用種族主義言語攻擊他，其間有人提到「Chinese」（中國人）一詞，相信當時對方把他當成「中國人」襲擊。

雖然海野並無生命危險，卻令他暫時無法繼續演出。共同社指，經常在美國演出的海野，被外界認為是日本最具天賦的年輕爵士音樂家之一，目前尚不清楚他何時能恢復演奏。據悉，海野的兒子剛出生4個月，今次遇襲讓他一家經濟陷入危機。

海野遇襲的消息傳開後，他友人為他在GoFundMe發起募捐，目前已獲逾1,700人響應，共籌得近9.2萬美元，這令海野頗為感動。不過，亦有日本媒體表示，海野目前還無法離開住所，因為這次襲擊除了令他重傷，也令他的精神受到重創。

《蘋果》曾在海野的個人Facebook留言慰問，並企圖與他取得聯繫，但至截稿前仍未有回應。

共同社報道指，在武漢肺炎疫情的影響下，紐約社會情緒一直動盪不安、經濟低迷，導致當地治安也在惡化。事實上，自武漢肺炎疫情蔓延全球後，多個國家均爆發反華情緒，甚至出現歧視與襲擊亞裔的情況。3月中，有泰裔一家四口在美國一間超市購物期間，突遭19歲墨西哥裔男子以利器襲擊。另外，有傳一名婦女曾在紐約地鐵遭人跟蹤和毆打。

《紐約時報》早前訪問全美各地20多名亞裔人士，大部份人表示存有恐懼，包括怕去便利店購物、怕獨自外出或乘坐交通工具。許多亞裔人形容，曾在公共場合遭人指罵，他們所面臨的仇恨，與許多美國穆斯林、阿拉伯人和南亞人士於2001年911恐襲後的遭遇無異。

共同社／ 新浪網/ 新浪微博

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