60中國船民非法闖大馬水域被扣留 為王毅出訪冒上陰影

面對美國咄咄逼人的發動亞太國家圍堵，中國急欲突破外交困局。外長王毅周日（11日）起出訪柬埔寨、馬來西亞、老撾、泰國和新加坡等東南亞諸國之際，卻傳出馬來西亞扣留了60名非法闖入水域的中國漁民，令王毅這次拉攏之旅冒上陰影。

報道指，馬來西亞海事執法局（MMEA）周五（9日）早上約9時執行「加沙行動」及「海上城牆行動」時，發現6艘中國漁船非法闖入大馬水域。

MMEA丹絨素里里區主任莫哈社法廸（Mohd Zulfadli）表示，經檢查6艘漁船全部在中國河北秦皇島註冊，船上共有60名年齡介乎31至60歲的漁民，他們均無法出示合法的停泊證，目前全部被扣查和接受武漢肺炎檢測。

據了解，被捕船長透露，他們由中國出發正準備開往非洲毛里塔尼亞捕魚，但中途因船隻故障被迫停泊維修。當地警方仍在調查事件。

莫哈社法廸強調，按當地法律未經漁業局批准，任何外國船隻均不可擅自進入及停泊在大馬水域。

路透社

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