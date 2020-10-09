劉霞近況曝光｜劉曉波獲和平獎10年巴黎巨凳紀念 好友專訪：中國人權倒退 香港也受鎮壓

2020年諾貝爾和平獎出爐，由世界糧食計劃署（WFP）奪得。今年也是劉曉波獲頒諾貝爾和平獎十周年，在法國有藝術家為紀念劉曉波所製造的巨型金屬空椅子，周五（9日）於巴黎12區太陽劇場門前舉行落成儀式。劉曉波遺孀、詩人劉霞經朋友向《蘋果》表示，由於疫情的關係，劉霞沒有出席活動。劉曉波夫婦的好友向《蘋果》慨嘆，十年過去，中國人權狀況不進反退，持續惡化，「統治者對於公民權利、政治權利的一種鎮壓，現在每一天每一刻，在每一個城市都存在了，包括香港。」

劉曉波獲獎十年，旅居法國的華裔藝術家王克平為他鑄造的巨型金屬製空椅子於昨日在巴黎12區的太陽劇場（Théatre du Soleil）前的廣場舉行落成儀式。據知，王製造該巨椅高約3米，以椅背直條象徵監獄，以眼鏡代表劉曉波，下方椅腳處，有劉曉波姓名拼音縮寫「LXB」，以及他的生卒年「1955-2017」。

劉曉波的遺孀劉霞自丈夫被捕後就被當局軟禁，2018年終能獲得自由，前往德國柏林，醫治她被軟禁而得到的抑鬱症。劉霞透過在德國的朋友向《蘋果》表示，她目前已慢慢恢復中，也在慢慢地適應身處德國的生活，上月，她也舉辦了一個攝影展，展示以前的攝影作品。劉霞表示，由於目前疫情加重的緣故，她上月底飛回柏林的同機有人確診武漢肺炎，加上她也未收到主辦方邀請和程序介紹，這次無法前往參加巴黎的巨椅落成儀式。據知，現在劉霞在德國有好友陪伴，也會前往朋友家作客及看展覽，情況越來越好，日前到朋友家作客也開懷地笑。

劉曉波夫婦的好友、內地維權人士胡佳接受《蘋果》訪問時表示，劉曉波當年獲得和平獎，不是只頒發給劉曉波一個人，更是要授予一群為言論自由、信仰自由抗爭的群體，但是在劉曉波獲獎後，中國的民主自由人權狀況不進反退，「從劉曉波的宣判到2014年伊力哈木的宣判，我們可以看到刑期更加嚴重，人權趨勢在共產黨統治下，尤其是現任領導人統治下，是有怎麼樣的發展趨勢。」維族學者伊力哈木在2014年被指分裂國家，遭判終身監禁，「作為你們香港來講的話，我覺得都是一個明顯的（例子），不論是一個個體，或是一個地域，一個說所謂共產黨以前曾經承諾過的，向國際社會承諾的都可以推翻。」胡佳認為，從劉曉波、伊力哈木，到香港抗爭者都先後獲獎或提名，共通點都是受中共壓迫的抗爭者，「這代表被提名諾貝爾和平獎的熱點國家，恰恰是一種（和平）相反的意義。」

發起《零八憲章》的劉曉波在2010年10月8日獲頒諾貝爾和平獎，當年他身陷囹圄，無法前往領獎，因為2008年時他已被指干犯煽動顛覆國家政權罪遭逮捕、2010年遭判囚11年，至2017年6月他獲保外就醫，但約一個月後病逝。劉曉波也是歷史上唯一一名從獲獎至辭世，仍未能得到人身自由的諾貝爾和平獎得主。當年諾貝爾頒獎禮特地留下一張空椅子，「空椅子」也成為一個象徵。

《蘋果》記者

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